Pred zaključkom skupinskega dela Lige prvakov: z osmimi goli najučinkovitejši Lewandowski

Liverpool, Ajax, Juventus in Bayern so klubi, ki so si že zagotovili preboj v osmino finala Lige prvakov. Ne preseneča, da vsi štirje blestijo tudi v statističnih rubrikah. Bavarci so s 17. doseženimi goli daleč najbolj učinkovito moštvo. Že trikrat so mrežo ohranili nedotaknjeno tako kot stara dama. Liverpool in Ajax sta izjemno prepričljiva, ko gre za posest žoge. A le Juventus si še med to druščino ni zagotovil prvega mesta v skupini, zanj se bo naslednji teden pomeril s Chelseajem.