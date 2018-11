Statistika obramb v LP: Handanović tretji, Oblak pa (nepričakovano) na zadnjem mestu

Tako Samir Handanović kot Jan Oblak sta s svojima moštvoma zaenkrat na dobri poti proti izločilnim bojem v Ligi prvakov. A glede na to, da Handanović v tej sezoni prvič v karieri igra med elito, mu gre odlično. Tekmeci, ki jih imaInter v skupini B so neusmiljeni, na čelu z Barcelono, ki vodi z desetimi točkami.Handanovićevi črno-modri so drugi s sedmimi. 34-letni Ljubljančan je v obračunih z Barcelono, Tottenhamom in PSV-jem zbral lepo statistiko. Med vratarji, ki so branili na vseh štirih tekmah Lige prvakov, je po številu obramb na visokem 3. mestu. Kar 24-krat je uspešno posredoval vInterjevih vratih. Nasprotno je Oblak na zadnjem mestu z le eno obrambo.