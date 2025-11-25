Številni zvezdniki poškodovani: čas za aktivacijo čipov?

Peti krog ligaške faze najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja, ki ga bo zaznamovalo nekaj obračunov med velikani, bo izpustilo število nogometašev, ki so del mnogih Fantasy ekip. Je zdaj pravi čas za aktivacijo katerega izmed čipov?

Pred začetkom 5. kroga igre UEFA Fantasy Football je v naši ligi (Pro Plus Fantasy, koda za ligo: 'AG1w6d') več kot 950 uporabnikov. V 4. krogu je bil najuspešnejši Domen z ekipo 'To be Coutinhoed', ki se lahko za prevzem praktične nagrade javi na: tadej.vidrih@pop-tv.si.

Trije izmed petih nogometašev, ki so doslej zbrali največ točk, so trenutno poškodovani. Interjev Denzel Dumfries in Arsenalov Gabriel bosta stoodstotno izpustila prihajajoči tekmi v Ligi prvakov, pod vprašajem pa je tudi napadalec Galatasarayja Victor Osimhen, ki je doslej med vsemi igralci prinesel največ točk. Ker so omenjeni v ekipah številnih "Fantasy trenerjev", bo ta teden prinesel veliko aktiviranih čipov. Katere so najboljše alternative za ta teden?

Liga prvakov na Kanalu A in VOYO

VRATARJI

Gianluigi Donnarumma (6 milijonov) bo z Manchester Cityjem doma pričakal Bayer Leverkusen, meščani so v izraziti vlogi favorita, za nameček pa se bodo po porazu v angleškem prvenstvu vsekakor želeli vrniti na zmagovalna pota. Še boljšo izbiro za precej nižjo ceno predstavlja Vanja Milinković-Savić (4 milijone), ki je v prejšnjem krogu s soigralci doma remiziral z 0:0 proti Eintrachtu, tokrat bo Napoli gostil Karabag, v naslednjem krogu pa gostoval pri razglašeni Benfici.

Gianluigi Donnarumma

BRANILCI

Med branilci je ob poškodovanih Gabrielu in Dumfriesu tudi letos odlična izbira Nuno Mendes, za katerega je sicer treba odšteti 6,3 milijona, je pa v štirih krogih sodeloval pri štirih golih, tokrat pa bo s soigralci v Parizu gostil Tottenham. Dobro možnost predstavljata tudi Emre Can (4,5 milijona) - Borussia bo v tem krogu gostila Villarreal, v prihodnjem pa Bodo/Glimt, in Giovanni Di Lorenzo (5,3 milijona), ki pri Neapeljčanih redno sodeluje tudi v napadalnih akcijah.

Emre Can

VEZISTI

Za nastop v 5. krogu ligaškega dela je vprašljiv tudi najučinkovitejši vezist Anthony Gordon, a je na voljo veliko kakovostnih menjav. Felix Nmecha (5,8 milijona) je v tej sezoni za zasedbo iz Dortmunda prispeval že tri zadetke, pri enakem številu golov pa je tudi Barcelonin Fermin Lopez (6,6 milijona), ki ima ob tem še dve asistenci. V dobro formo se vrača tudi Phil Foden (7,9 milijona), ki je v prejšnjem krogu zabil dva gola in bil več kot zasluženo izbran za igralca tekme.

Phil Foden

NAPADALCI

Kylian Mbappe (10,8 milijona) se na zadnjih treh tekmah Real Madrida ni uspel vpisati med strelce, tako da bo njegov motiv za to, da žogo pospravi v mrežo, na gostovanju pri Olympiacosu še nekoliko večji. Kot vedno je tudi v tem krogu dobra izbira Erling Haaland (10,7 milijona), med ugodnejšimi izbirami pa izstopa Dušan Vlahović (7,8 milijona), ki ima z Juventusom do konca ligaške faze precej lahek razpored.

Dušan Vlahović