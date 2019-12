Stojanović: Vesel sem za 'Jojota', a žal mi je, da ni uspelo tudi meni

V pogovoru z novinarskim kolegom Janom Krstovskim se je Petar Stojanović dotaknil ravnokar končanega skupinskega dela lige prvakov, v katerem 'njegov' zagrebški Dinamo še zdaleč ni razočaral. Ravno nasprotno: četa odličnega trenerja Nenada Bjelice je dodobra namučila favorizirane Manchester City, ukrajinski Šahtar iz Donjetska in italijansko Atalanto še enega našega reprezentanta Josipa Iličića . Slednji se je kljub odsotnosti zaradi poškodbe po veliki zmagi moštva iz Bergama v gosteh pri Šahtarju razveselil zgodovinske uvrstitve Italijanov v izločilne boje najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu, medtem ko so Zagrebčani - zahvaljujoč nesrečnemu spletu okoliščin v zadnjih dveh krogih - ostali brez evropske pomladi. "Ne glede na tragičen zaključek smo lahko z igrami v letošnji sezoni lige prvakov več kot zadovoljni. Lahko smo ponosni na prehojeno pot in predvsem na način, kako smo z Dinamom predstavljali hrvaški klubski nogomet na mednarodnem prizorišču," je uvodoma dejal 24-letni Stojanović, ki obžaluje slabši drugi polčas proti enemu od glavnih favoritov za naslov evropskega klubskega prvaka.

Odličen prvi polčas, slabše nadaljevanje

"V prvem polčasu smo odigrali izjemno. Bili smo pametni, osredotočeni in pravočasni v izvajanju dogovorjenih nalog. Nato pa je prišlo do manjšega padca v zbranosti, kar je tako kakovostno moštvo, kot je Manchester City, znalo hitro kaznovati. Govorimo o vrhunskem moštvu z izjemnimi posamezniki, ki ne potrebujejo veliko, da se razigrajo. Mi smo jim v drugem polčasu dovolili prav to, da so prišli do svoje prepoznavne igre. Takrat pa je bilo že prepozno, da bi lahko storili še kaj več. Toda ne glede na poraz z 1:4, smo lahko ponosni na doseženo, saj je redko kdo pričakoval, da bomo v tako močni skupini osvojili tolikšno število točk," je poudaril reprezentančni desni bočni branilec.



Vesel za 'Jojota'

Stojanović je sicer vesel za reprezentančnega soigralca Josipa Iličića, ki mu je z Atalanto uspel veliki met, a bi si obenem želel, da bi se podobnega uspeha razveselil tudi sam.



"Ob tej priložnosti bi 'Jojotu' čestital za izjemen dosežek, toda obenem obstaja obžalovanje, da nekaj podobnega ni uspelo tudi meni z Dinamom. Menim, da smo bili na zelo dobri poti k uvrstitvi v izločilne boje, a bi se ob takšnem razpletu dogodkov zadovoljili tudi z napredovanjem v drugi del lige Evropa. Nič, zdaj nas čakajo obveznosti v domačih tekmovanjih, ki jih moramo vzeti maksimalno resno,"je še pristavil Petar Stojanović.