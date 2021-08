Stones podaljšal s Cityjem: Osvojili bomo še veliko lovorik

"Ne bi mogel biti srečnejši," je ob podaljšanju pogodbe dejal John Stones in dodal: "Všeč mi je, da sem del te ekipe. Tukaj je veliko kakovostnih igralcev, prepričan sem, da je pred nami svetla prihodnost in bomo osvojili še veliko lovorik." "To je sijajna novica za naš klub. John je izjemen nogometaš in fantastičen obrambni igralec, ki v celoti ustreza našemu načinu igre," je v zvezi s tem dodal športni direktor Txiki Begiristain.

Stones je bil član angleške izbrane vrste na letošnjem evropskem prvenstvu, na katerem je osvojila drugo mesto. Na finalni tekmi na Wembleyju je bila od Anglije boljša Italija, ki je po izvajanju 11-metrovk slavila zmago s 3:2.