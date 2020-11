Strateg Ajaxa: Pred letom ali dvema bi se dvoboja na Anfieldu bal. Sedaj ne

Četa Jürgena Kloppa si proti Ajaxu ne sme privoščiti drugega zaporednega evropskega poraza, ničla pa tudi za goste nikakor ne pride v poštev. Vse to napoveduje sila zanimiv derbi skupine D, ki bo neposredno odločal o potnikih v osmino finala. Prenos na Kanalu A in VOYO. Začnemo ob 20.40.

Za uresničitev tega cilja bo na zadnjih dveh tekmah verjetno potreboval (vsaj) tri točke. In želeni rezultat bo lovil že jutri zvečer sredi Anfielda, ko se bo udaril z Liverpoolom. " Če bi se tekma odvila še pred letom ali dvema, bi bil kar v skrbeh, kako bo potekal dvoboj na Otoku in ali bomo odnesli celo kožo. Priznam, da bi bil pred dvobojem precej bolj živčen, kot sem sedaj ," je nizozemskim medijem hitel razlagat trener Amsterdamčanov Erik Ten Hag , ki zelo ceni Kloppovo zasedbo, a se je nikakor ne boji. " Mislim, da imamo kar dobre možnosti za pozitiven rezultat. Kaj bi bil za nas pozitiven rezultat? Zmaga, seveda, čeprav bi bili zadovoljni tudi s točko, ki bi nas še povsem držala med živimi za preboj v osmino finala, " je nadaljeval Ten Hag, ki računa, da bodo redsi po nekaterih spodrsljajih v Ligi prvakov in predvsem v domačem prvenstvu Premier League zelo motivirani in bodo Ajax vzeli zelo resno.

"A mi bomo pripravljeni na vse. Smo v dobrem stanju, ekipa je zadnje dni odlično trenirala in komaj čakamo, da se tekma začne. Škoda, da bo potekala brez navijačev. To je podatek, ki je še posebej neprijeten, ker gre pač za Anfield Road, kjer gledalci pripravijo še posebej dobro vzdušje. A sprejeli smo trenutno situacijo, ki vlada svetu, in smo se že navadili na to, da na tekmi slišimo sami sebe," je pred torkovim dvobojem, ki ga bomo od 20.40 prenašali naKanalu A inVOYO, povedal Erik Ten Hag.