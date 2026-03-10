Naslovnica
Liga prvakov

Strateg Barcelone pomagal rešiti mladega objokanega navijača

Newcastle, 10. 03. 2026 15.18 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
Lu.M
Hansi Flick in objokani navijač

V Newcastlu se zaostruje vročica pred večernim spopadom med srakami in Barcelono. Katalonci so na severu Anglije povzročili pravo nogometno evforijo, ki je poskrbela tudi za varnostno sporne situacije. Med borbo za avtogram Hansija Flicka je množica ob varnostno ograjo stisnila mladega navijača, ki se je naenkrat znašel v izredno neprijetni situaciji. Nemški strateg je skupaj z redarji pomagal in objokanega mladeniča uspel spraviti na varno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hansi Flick se je izkazal že pred prvim sodnikovim žvižgom na St James' Parku. Čakanje najbolj strastnih privržencev v tunelu pred vhodom na stadion v upanju na pridobitev vsaj enega izredno dragocenega avtograma je v nogometu postalo že tradicija. Tudi v Newcastlu so nogometni navdušenci želeli priti do dragocenega podpisa enega izmed številnih zvezdnikov v vrstah Barcelone. Ko so zagledali nemškega stratega, je bila želja premočna in množica je ob ograjo stisnila mladega navijača.

61-letnik je takoj prepoznal nevarnost situacije in pomagal pri reševanju. Skupaj z osebjem so uspeli izvleči objokanega mladeniča, ki je od Flicka poleg podpisa dobil tudi objem, ki mu je po neprijetni izkušnji zagotovo veliko pomenil.

Arsenal prvi favorit za Ligo prvakov, Real šele sedmi

Petarda10
10. 03. 2026 16.34
Z razlogom vec kot le klub :)
jutri bolje bo
10. 03. 2026 16.05
Čestitke
bibaleze
