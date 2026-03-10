Strateg Barcelone pomagal rešiti mladega objokanega navijača

Hansi Flick se je izkazal že pred prvim sodnikovim žvižgom na St James' Parku. Čakanje najbolj strastnih privržencev v tunelu pred vhodom na stadion v upanju na pridobitev vsaj enega izredno dragocenega avtograma je v nogometu postalo že tradicija. Tudi v Newcastlu so nogometni navdušenci želeli priti do dragocenega podpisa enega izmed številnih zvezdnikov v vrstah Barcelone. Ko so zagledali nemškega stratega, je bila želja premočna in množica je ob ograjo stisnila mladega navijača.

61-letnik je takoj prepoznal nevarnost situacije in pomagal pri reševanju. Skupaj z osebjem so uspeli izvleči objokanega mladeniča, ki je od Flicka poleg podpisa dobil tudi objem, ki mu je po neprijetni izkušnji zagotovo veliko pomenil.