Strateg Milana po domači zaušnici: Po drugem golu smo nehali igrati

Čast otvoritvene tekme nove sezone prenovljenega tekmovanja v nogometni Ligi prvakov, s prenosom na Kanalu A in VOYO, je pripadla italijanskemu Milanu in otoškemu Liverpoolu. Uvodno besedo so imeli gostitelji obračuna, glavno in tudi zadnjo pa gostje iz Anglije, ki so s tremi zaporednimi zadetki stvari postavili na svoje mesto in vpisali premierno zmago v najbolj eminentnem klubskem tekmovanju na svetu. Nocoj bo čas za nov spektakel. V prenosu na Kanalu A in VOYO obračun Manchester Cityja in Interja. Gre za ponovitev predlanskega finala.