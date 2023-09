Strateg Zvezde po tekmi na Etihadu: Guardiola me je povabil na kozarec vina

"Rezultat ni dober. Sploh, ker smo po prvih 45 minutah vodili. In gol smo dosegli v zares pravem trenutku, v zaključku prvega polčasa," se je odličnega izhodišča pred drugim polčasom na Etihadu spomnil trener Crvene zvezde Barak Bakhar, ki pa je objokoval začetne minute nadaljevanja dvoboja proti aktualnim prvakom laskavega nogometnega tekmovanja. "Ne bom rekel, da bi bilo vse drugače in da bi tekmo dobili ali vsaj remizirali, toda prejeti gol na začetku drugega polčasa nas je razorožil," priznava Izraelec na klopi rdeče-belih. "Veliko smo se naučili iz te tekme. Dolgo časa nas je v igri držal naš odlični vratar, potem pa je le prišla na dan kakovost Cityja. Dokazali so, in pokazali, zakaj so aktualni prvaki," je še povedal Bakhar, ki se je po koncu tekme zapletel v daljši pogovor s trenerjem sinjemodrih Pepom Guardiolo. "Rekel je, da so mu všeč nekateri moji prijemi, kako spremljam tekmo in kako delim napotke. Povabil me je na kozarec vina in da ima nekaj vprašanj zame. Priznam, bil sem počaščen. Polaskal mi je ...," je srbskim novinarjem za konec priznal Izraelec.