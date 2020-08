Stroga pravila Uefe v novi sezoni: možni tudi razpleti za zeleno mizo

Gre za nove smernice Evropske nogometne zveze (Uefa), ki se pripravlja na novo težavno sezono v svojih mednarodnih tekmovanjih. Sankcije bodo ostre, saj so pri Uefi po poročanju ESPN zatrdili, da bodo klubi, ki pred posamezno tekmo Uefe ne bodo pravočasno obvestili o najnovejših ukrepih za preprečevanje širjenja novega koronavirusa v svoji državi, lahko tvegali poraz za zeleno mizo z 0:3.

"Če klub Uefine administracije dva dni pred relevantno tekmo ne bo obvestil o kakšnih dodatnih omejitvah, ki bi se razlikovale od tistih, ki bodo objavljene s strani Uefe, potem bo klub odgovarjal,"so zapisali in dodali, da bo odgovoren klub v tem primeru prisiljen "predati tekmo".

Rdeči seznam: Albanija, Belorusija, Bolgarija, BiH, Črna Gora, Izrael, Luksemburg, Romunija, Rusija, Severna Makedonija, Srbija ...

Uefa se sicer zdaj pripravlja na zaključek Lige prvakov in Lige Evropa, ki se bosta razpletli na zaključnih turnirjih na Portugalskem in v Nemčiji, potem ko bodo klubi še odigrali povratne obračune osmine finala. Uefa pred naslednjo sezono 2020/21, ki jo bo covid-19 očitno prav tako močno zaznamoval, dodaja, da mora klub, ki bi mu žreb namenil tekmeca iz države, iz katere je vstop v državo prepovedan, primoran poiskati nevtralno prizorišče za svojo domačo tekmo. V primeru, da to gostitelju ne bi uspelo, bi prav tako moral "predati tekmo", dodaja Uefa.

Ukrepi bodo veljali že v kvalifikacijah za Ligo prvakov in Ligo Evropa, kjer bodo slovenske barve branili Celje, Maribor, Olimpija in Mura. Na slovenskem rdečem seznamu, potniki iz teh držav morajo v 14-dnevno karanteno, so trenutno Albanija, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Izrael, Kazahstan, Kosovo, Luksemburg, Romunija, Rusija, Severna Makedonija, Srbija in določene administrativne enote Španije (Aragonija, Baskija, Katalonija, Navarra in Valencija).

Če bi slovenski klub opravljal vlogo gostitelja in bi jim žreb namenil tekmece iz omenjenih držav oziroma administrativnih enot, bi to verjetno pomenilo selitev na nevtralno prizorišče, seveda v primeru, da vrhunskim športnikom ne bi dovolili izjeme, kot bodo to v primeru tekme v Manchestru med Manchester Cityjem in Real Madridom storili v Veliki Britaniji, kjer morajo potniki iz Španije sicer v obvezno karanteno.