Stroga proti-korona pravila na Ligi prvakov. Zaenkrat brez okuženih nogometašev

Le še najboljši ekipi sta ostali v portugalskem nogometnem mehurčku. Za naslov najboljšega kluba na stari celini se bosta pomerila Bayern in PSG. Za nogometaše in nogometne privržence bo to vrhunec verjetno najbolj nenavadne sezone doslej. Ne zaradi nogometa, ampak koronavirusa. Vse do finala so se stroga proti-korona pravila obrestovala. Vseh šest tekem je minilo brez zapletov, brez okuženih nogometašev.