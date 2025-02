Studio Lige prvakov pred spektaklom v Münchnu

V nogometni Ligi prvakov bodo zvečer znani nadaljnji štirje udeleženci osmine finala. Na vrsti so namreč prve štiri povratne tekme "play-offa" za osmino finala, na katerih za zdaj najbolje kaže Bayernu iz Münchna in Benfici, ki sta dobila prvi tekmi v gosteh. V prenosu na Kanalu A in VOYO prav obračun iz bavarske prestolnice. Serijski nemški prvaki po prvem dejanju vodijo z 2:1. Pred spektaklom še bogat studijski program. Voditeljici Sanji Modrić bo družbo delal Dejan Grabić. Začnemo ob 20.30.