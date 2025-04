Aston Villa - PSG 0:0*

Parižani so si na domači sceni že zagotovili naslov francoskih prvakov, vse moči pa so lahko usmerili v lov na prvo lovoriko v nogometni Ligi prvakov. V Birmingham so se po 17 zmagah na zadnjih 18 obračunih v vseh tekmovanjih podali z lepo popotnico, a Angleži so stavili predvsem na prednost domače zelenice. To sezono so v Ligi prvakov na svojem stadionu prejeli le dva gola, na petih tekmah pa so slavili štirikrat in enkrat remizirali.