Pred polfinalnim spektaklom še vsebinsko bogati studio s Sanjo Modrić in gostoma

Bayern bo 21. igral v polfinalu najboljšega klubskega tekmovanja, 13 polfinalov je zbral v dobi Lige prvakov. Samo eno moštvo je v tem pogledu boljše, to je prav Real Madrid, ki bo 33. igral v polfinalu, 17. v dobi lige prvakov. Tako ni presenetljivo, da se bosta kluba že osmič srečala v polfinalu tega tekmovanja. Real, s 14 naslovi rekorder tekmovanja, je sicer v osmini finala z 2:1 izločil Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla , v četrtfinalu pa po enajstmetrovkah prvega favorita in branilca naslova Manchester City. Bayern je na drugi strani najprej odpravil Lazio s 3:1, potem pa Arsenal s 3:2.

V bogatem studijskem delu, ki ga bo vodila novinarka 24UR in voditeljica Sanja Modrić, gosta pa bosta nekdanja legendarna reprezentanta Slovenije Valter Birsa in Mišo Brečko, bomo med drugim govorili o trenerjih Reala in Bayerna Thomasu Tuchlu in Carlu Ancelottiju, brez vročega Juda Bellinghama seveda ne bo šlo. Govor bo tudi o vratarju bavarskega ponosa, izkušenemu Manuelu Neuerju, od katerega bo veliko odvisno. In še, in še ...