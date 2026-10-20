Šturmova Slavia v izdihljajih do točke v Istanbulu

Fenerbahče je proti Slavii povedel v četrti minuti, ko je z 18 metrov zadel Oguz Aydin. Zgolj sedem minut pozneje je Mason Greenwood povišal na 2:0 z natančnim strelom s 13 metrov. Čehi so se hitro vrnili v igro, ko je po podarjeni žogi Mattea Guendouzija v 15. minuti zadel Lukaš Provod. Ves čas je nase opozarjal tudi Šturm, ki je tik pred koncem prvega polčasa s prostega strela le za nekaj centimetrov zgrešil cilj in tako ostal brez svojega tretjega gola v tej sezoni lige prvakov. Je pa igro zapustil v 62. minuti. Njegovi soigralci so na koncu prišli do točke, ko je Pavel Kačor zadel iz bližine.

Sabah je gostil Borussio Dortmund in izgubil z 1:2. Nemci, ki imajo dve zmagi, so do prednosti prišli v deseti minuti z golom Serhouja Guirassyja, gostitelji pa so izenačili v 39., ko je zadel Aden McCarthy. Guirassy je nato znova udaril v 53. minuti za slavje gostov.