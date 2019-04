Suarez hvali Liverpoolčane: Pred njimi je zelo svetla prihodnost

V sredo se bosta v obračunu polfinala Lige prvakov na Camp Nouu pomerila Barcelona in Liverpool. Mnogi menijo, da je to že obračun finala pred finalom, saj so tako Katalonci kot Redsi doslej pokazali ogromno. Tekmo si boste lahko od 20.40 dalje V ŽIVO ogledali na Kanalu A in VOYO.

Luis Suarez je med najbolj obremenjenimi nogometaši Barcelone. Skupno je v letošnji sezoni odigral že 47 tekem, na katerih je prispeval 24 zadetkov in 12 asistenc. FOTO: AP Stavnice pred začetkom polfinalnih obračunov v vlogo favorita za osvojitev naslova postavljajo Blaugrano, a se bivša igralca LiverpoolaLuis Suarezin Philippe Coutinho zavedata, da je predBarcelono zagotovo najtežji izziv v dosedanjem poteku sezone. Oba sta o svojem nekdanjem delodajalcu govorila z izbranimi besedami. "Minilo je kar nekaj časa, odkar smo nazadnje nastopali v tej fazi tekmovanja. Vsi v ekipi smo osredotočeni na naš cilj, ki je seveda zmaga v finalu. A niti v polfinalu si napak ne smeš privoščiti, saj za vsako drago plačaš," je za uradno spletno stran katalonskega ponosa povedal Suarez.



Urugvajski napadalec se je dotaknil tudi svojega nekdanjega kluba:"Dirka za naslov v Angliji je že celotno sezono tako izenačena, da je nemogoče napovedati zmagovalca. A tudi če Redsom ne uspe, bodo zagotovo nevarni že prihodnjo sezono. Ko smo v sezoni 2013/2014 z Liverpoolom skoraj osvojili naslov, je bilo prisotno veliko razočaranje, saj smo vsi čutili, da je bila to naša edina priložnost. Sedaj je drugače. Jürgen Klopp je dobro začrtal smernice kluba, tako da je pred njimi zelo svetla prihodnost." tekma "Obdobje na Otoku je bilo v mojem razvoju zelo pomembno. Tam sem dobil pravo priložnost, da se pokažem širši nogometni javnosti. Poleg tega pa ne bom nikoli pozabil Liverpoolovih navijačev, ki so me vedno 100-odstotno podpirali, za kar sem jim zelo hvaležen," je na dušo navijačem 18-kratnih angleških prvakov popihal Suarez.



Podobnega mnenja je tudi Coutinho, ki je v Barcelono iz Liverpoola prestopil januarja 2018: "Liverpool je ekipa s pravo mentaliteto. Posebej doma so zelo neugodni, saj jih ponese tamkajšnja atmosfera. Mnogi vidijo samo njihov atomski napad, a zavedati se je treba, da jih krasi tudi zelo trdna obramba. Lepo se bo vrniti na Anfield, saj me nanj vežejo lepi spomini."