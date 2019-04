Suarez pred povratkom na Anfield: Na igrišču ni prijateljstev

Luis Suarez je pustil močan pečat v dresu Liverpoola, a bo skušal spomin na nekdanje soigralce potisniti v ozadje, saj Barceloni na poti do finala Lige prvakov stoji prav liverpoolski klub . Ko gre za "posel", Urugvajec ne razmišlja preveč čustveno, čeprav je znan po svojem nepredvidljem temperamentu na igrišču."V napovedih pred tekmo seveda lahko govorim, kako hvaležen sem Liverpoolu za vse, kar mi je dal, vendar veste, da ko sem enkrat na igrišču, tam ni prijateljstev, ni prijateljev,ni spominov na prijetne trenutke, ampak samo da bom banil barve Barcelone z vsem ponosom, kar ga premorem," je za Daily Mail dejal Suarez, ki je tudi dejal, da se ne bo zadrževal ob slavju, če doseže gol.

Suarez na Anfieldu ni igral vse od leta 2014, zato bo zanj vse skupaj nekaj posebnega:"Pri Liverpoolu se mi je uspelo uveljaviti kot igralec na mednarodni "sceni". Dali so mi možnosti, da sem napredoval kot igralec in za to sem zelo hvaležen."

Poleg tega Urugvajec izjemno ceni tudi privrženost angleških navijačev, ki ne žvižgajo svojemu moštvu: "Na Anfieldu nikoli, in tudi v glavnem v angleškem nogometu tega ni. Seveda, ko si v gosteh, seveda žvižgajo, vendar ne tvoji navijači."

