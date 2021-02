Šuker za 24UR: Goli v Serie A so za Iličića odskočna deska, da zabije tudi Realu

Legendarni Davor Šuker je v ekskluzivnem pogovoru za našo televizijo spregovoril o Ligi prvakov, o hrvaški reprezentanci, o svoji uspešni igralski karieri, o nogometnih veščinah in prijateljstvu z edinstvenim Diegom Maradono, pa o Luki Modriću, predsedniku Uefe Aleksandru Čeferinu in o številnih drugih temah. Tudi o prihajajoči prvi tekmi osmine finala Lige prvakov, ko se bosta pomerila Atalanta Josipa Iličića in "njegov" Real Madrid (prenos na Kanalu A in VOYO v sredo, 24. 2. ob 20.30).

Davor Šuker je bil izjemen nogometaš, eden najboljših v zgodovini hrvaškega nogometa, pravi "stroj" za gole. Kariero je začel v Osijeku, nato pustil pečat pri zagrebškem Dinamu, tudi pri londonskem Arsenalu, nato se je izkazal tudi pri igranju za španska kluba Sevillo in Real Madrid. Nosil je tako dres jugoslovanske kot kasneje hrvaške reprezentance. Z jugoslovansko mladinsko reprezentanco, v kateri so igrali nogometaši, ki so kasneje naredili izjemne evropske kariere, je osvojil naslov svetovnega prvaka, v članski konkurenci pa je s hrvaško reprezentanco osvojil tretje mesto na evropskem prvenstvu leta 1998, takrat je bil tudi najboljši strelec Eura. Od leta 2012 je predsednik Hrvaške nogometne zveze (HNS).

Celoten pogovor s Šukerjem si lahko pogledate v zgornjem videu."Pozdravljam vse gledalce in vam želim uspešno leto po letu 2020, da čim prej pozabimo pandemijo in da bomo čim boljši v športu in da vsi čim bolje igramo. Najboljši dnevi v karieri … Normalno, življenje je prepleteno z dogodki, tekmami, zmagami, porazi. Izpostavil pa bi tisto najboljše, zadetke. Prvi zadetek v Osijeku, ki mi je dal moč, da grem naprej. To je bilo proti Prištini 1:0. Bil je malce beden gol, ampak za mene je morda eden najpomembnejših v moji karieri. Drugi pomemben trenutek pa je Francija 98, tekma med Nizozemsko in Hrvaško v Parizu. Prosinečki 1:0, nato 1:1 in moj gol za tretje mesto, za bron. In seveda, šesti gol za najboljšega strelca. Mislim, da od otroštva pa do konca kariere so to tisti trenutki, ki smo jih naredili in na katere smo ponosni,"se nekaterih najpomembnejših nogometnih epizod iz svoje kariere spominja 53-letni Šuker.

Seveda je nekaj posebnega igrati za klub, kot je Real Madrid, na kar opozori tudi nekdanji hrvaški reprezentant:"Če denimo zabiješ gol proti Barceloni, kot je Peđa Mijatović 1:0, jaz 2:0, je to nekaj nepozabnega in zato se dneve in dneve čaka na vstopnice. Zato sta Real Madrid in Arsenal zame bila velika kluba, vendar je zame Real Madrid daleč najmočnejši klub na svetu. Nekaj je na tej kroni, nekaj je na teh navijačih, nekaj je na Madridu, središču mesta. In zares sta Madrid in Španija naredila nekaj, povzdignili so ta kult. Mislim, da je za vsakega igralca živeti v Madridu, igrati v Madridu in Real Madridu ponos za celo življenje. Ko se v Madridu začne tekma, ko vidiš navijaške šale, ko začutiš to energijo, potem tudi, ko nisi najbolj pripravljen, lahko res daš več od sebe. Ravno zato sva Peđa (Predrag Mijatović, op. p.) in jaz uživala, nisva se bala. Imela sva, kot pravijo Španci “cojones”, da narediva nekaj."

Za Sevillo je odigral 153 tekem in dosegel 76 golov, kar ga je "odpeljalo" na Santiago Bernabeu in je oblekel dres galaktikov, kjer je osvojil tudi naslov državnega prvaka, s soigralci pa se je povzpel tudi na "vrh Evrope", osvojil je Ligo prvakov leta 1998. Ti spomini so še vedno živi in prisotni. Real je z 1:0 premagal moštvo torinskega Juventusa v Amsterdamu, gol je dosegel prav Predrag Mijatović. V dresu belega baleta je Šuker odigral 86 tekem v vseh tekmovanjih in dosegel 38 golov.

Tudi v naslednjem tednu sledita dve nogometni poslastici v osmini finala Lige prvakov. V torek tekma Atletico Madrid - Chelsea, v sredo Atalanta - Real Madrid.

Šuker ima tudi izjemne spomine na argentinskega nogometnega virtuoza, brez dvoma enega najboljših nogometašev na svetu, ki je lani 25. novembra umrl pri starosti 60 let zaradi srčnega infarkta: "Po mojem mnenju je, in vsi to vemo, Diego Armando Maradona, naj počiva v miru, naredil največji trenutek v zgodovini nogometa. Leta 1978 je osvojil svetovno prvenstvo z Argentino. Imel sem priložnost biti z njim, bil sem edini Hrvat, ki je igral z njim v Sevilli, in vse tisto, kar sem doživel z njim na terenu, zunaj terena, na avtobusu, na letalu, je neverjetno. Velikokrat sem rekel, da je to edini človek, ki je, da dam za primer, na letalu je 149 ljudi in 148 od teh ljudi, od pilotov, stevardes in vseh ostalih, so se ga želi dotakniti, se slikati z njim, dobiti njegov avtogram. Na koncu sem razumel, zakaj ubogi Diego ni mogel niti v šoping, ali se sprehoditi po mestu. On je bil zame številka 1, največji, edinstven. Ko ti Diego v slačilnici reče: "Davor, ne obračaj se ne levo ne desno, samo glej predse, jaz ti bom poslal žogo na nogo". In tako sem zabil več golov Valencii, Real Sociedadu in to je zares impresivno."

"Kar pa se tiče drugih igralcev bi seveda izpostavil Peđo (Mijatovića), kot mojega velikega prijatelja in soigralca, ki je naredil velike stvari z Real Madridom. Thierry Henry, (Dennis) Bergkamp v Arsenalu. (Zvonimir) Boban iz reprezentance, ker sva res bila skupaj tudi v Dinamu in v reprezentanci. Preživela sva tudi po 200 dni skupaj, ko sva igrala v Dinamu. In tako, to so tiste stvari, ki ostajajo. Zdaj, nekdo ima bolj rad (Cristiana) Ronalda. Tudi meni je bolj všeč kot (Leo) Messi, vendar pa prav tako čutim veliko spoštovanje do Messija, ki jé žogo, ki obvlada,"je o izstopajočih posameznikih v preteklosti in sedanjosti spregovoril Šuker.

Šuker je od leta 2012 predsednik HNS, zato sodeluje pri delu Evropske nogometne zveze (Uefa), dotaknil se je tudi sodelovanja s prvim možem evropskega nogometa: "Vesel sem, da je moj sosed, moj prijatelj Aleksander Čeferin predsednik Uefe. Mislim, da odlično opravlja svoje delo. Kar je najpomembnejše, je, da je vodja, da pokaže moč v pravih trenutkih. Spomnimo se prejšnjega leta. Veste, da je Uefa najmočnejša organizacija. Vsa čast Fifi, ampak nam je v Uefi privilegij, da imamo Aleksandra za predsednika. Jaz osebno uživam. In lahko rečem, da se mi zdi krasno delati z njim, vesel sem, da sva prijatelja in želim mu, da bo čim dlje na čelu Uefe. Kajti Uefa je zares pokazala moč tudi v tem težkem letu, tudi kar smo naredili okoli Lige prvakov. Morda le eno ali dveh tekem nismo odigrali. Mislim, da smo pokazali, na čelu s predsednikom Čeferinom, pravo vodstvo in da smo uspeli pokazati, ko se je svet ustavil, kaj pomeni nogomet, kaj pomeni Uefa in kaj pomenita izvršni odbor in predsednik Čeferin."

Za nas zanimivo tudi zaradi enega ključnih mož Atalante Josipa Iličića, za Šukerja predvsem zaradi "njegovega" Reala: "Iličić je zagotovo privilegiran, da lahko igra v Serie A, da zabija gole in to mu je odskočna deska, da zabije gol Real Madridu in da naredi vse. Zagotovo je kakovosten igralec. Lahko začini vsakemu v katerem koli trenutku in to je dokazal v dresu Atalante. Želim mu vso srečo, vem, kaj vam pomeni in želim si, da bomo spremljali dobro tekmo, da bo veliko zadetkov in da bo eden od strelcev tudi vaš igralec Iličić. In tisto, kar je najbolj pomembno, ozrl bi se tudi na te tekme. Komaj čakamo, minilo je veliko časa in vsi komaj čakamo na torek, sredo, četrtek, da gledamo nove tekme in da uživamo v nogometu."

"Tem mladim generacijam želim, kadarkoli me potrebujejo v hrvaški reprezentanci, povedati: Fantje vlagajte vase, to so stopničke v življenju, delajte na sebi. Nogomet ni samo tistih 90 minut, ki jih odtečeš. Morate spoštovati državo, v kateri igrate, njihovo hrano in vse njihove posebnosti. Za nas, ki smo igrali za španske klube, pa je bil velik privilegij tam živeti, delati in se naučiti nekih stvari," je še njegov nasvet mladim. Šuker je za hrvaško reprezentanco zbral 69 nastopov in dosegel 45 golov.

