SuperJan, Atleticovo 'zavarovanje' za velike tekme

Po poročanju španskega časnika Marca, je Jan Oblak, ali tudi SuperJan, dobil le en gol na stadionu Wanda Metropolitano v evropskih tekmovanjih v zadnjih letih. Slovenski vratar napreduje iz leta v leto in močan člen v Atleticovi zasedbi. Madridsko moštvo je, pod vodstvom trenerja Diega Simeoneja, znano po tem, da prejema malo zadetkov po zaslugi dobre obrambe in vratarja.

oblak

Oblaka drevi čaka zahtevna naloga, ko Atletico v 1. krogu skupinskega dela Lige prvakov gosti Juventus. Le omemba imena serijskega golgeterja Cristiana Ronalda je dovolj, da je jasno, kaj čaka Atletico. A portugalski zvezdnik v moštvu stare dame, ki je v prejšnji sezoni Lige prvakov prav tako gostoval pri Atleticu, to je bilo 20. februarja, takrat ni našel žogi poti v mrežo, Atleti so zmagali z 2:0. Zanimivo je, da sta se Atletico in Juventus srečala tudi v osmini finala LP, napredoval je Juve. Atletico je doma zmagal z 2:0, v Torinu pa izgubil s 3:0.

V minuli sezoni so na domačem Atleticovem stadionu Oblaka na zadnjih devetih uradnih evropskih tekmah premagali le nogometaši moštva Club Brugge (to je bilo že daljnega oktobra leta 2018). Kar veliko nevarnih moštev in napadalcev se je "sprehodilo" po igrišču, tako v Ligi prvakov, kot v Ligi Evropa: tudi Borussia Dortmund, Monaco, Roma, Arsenal, če jih naštejemo nekaj.

atletico juve