Superpokal v Stožicah? Vprašanje za vlado in mesto

Pred uradnim začetkom evropske klubske sezone, v Vidmu se bosta udarila PSG in Tottenham, smo v Trstu pod streho spravili ekskluzivni intervju s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom. Zanimiv pogovor s 57-letnim Grosupeljčanom, ki je na čelu Uefa že devet let, je opravil novinar 24UR Matic Flajšman.