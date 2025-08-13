Svetli način
Superpokal v Stožicah? Vprašanje za vlado in mesto

Trst, 13. 08. 2025 19.37 | Posodobljeno pred 31 minutami

Matic Flajšman
Pred uradnim začetkom evropske klubske sezone, v Vidmu se bosta udarila PSG in Tottenham, smo v Trstu pod streho spravili ekskluzivni intervju s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom. Zanimiv pogovor s 57-letnim Grosupeljčanom, ki je na čelu Uefa že devet let, je opravil novinar 24UR Matic Flajšman.

Nova človekoljubna poteza: Čeferin na finale povabil begunske otroke

Anion6anion
13. 08. 2025 20.11
Neumna ideja! Finale pred samo 16000 gledalci????
