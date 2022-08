Ancelotti: Spopad z Eintrachtom bomo vzeli zelo resno

Takrat se je na Hampden Parku zbralo kar 127.621 gledalcev. Tokrat jih v Helsinkih ne bo toliko. Olimpijski stadion, zgrajen za olimpijske igre 1952 in obnovljen v letih 2016 in 2020, je sicer že razprodan, sprejme pa lahko največ 36.251 ljudi. To bo deseto različno prizorišče evropskega superpokala po tem, ko so ga preselili iz prejšnjega stalnega gostitelja Monaka. Po Monaku so po vrsti superpokal gostili Praga (2013), Cardiff (2014), Tbilisi (2015), Trondheim (2016), Skopje (2017), Talin (2018), Istanbul (2019), Budimpešta (2020) in Belfast (2021). "Ni nam vseeno, kako bomo začeli sezono. Resda bo to za nas prva uradna tekma, toda mislim, da smo dobro pripravljeni na prvi veliki izziv sezone," je za madridski AS dejal strateg Reala Carlo Ancelotti, ki ni želel razkriti imen udarne enajsterice za spopad z Nemci, ki so sezono začeli z visokim domačim porazom proti Bayernu (1:5). "Ne verjamem, da bo ta poraz pustil posledice v njihovi igri. Gotovo bodo zato še bolj motivirani. Z naše strani pa ne bo nobenega podcenjevanja. Tudi ni razloga za to," še pravi izkušeni Italijan na klopi španskih prvakov. "Prva enajsterica? Nekaj je še dilem. Počakati moram še na odgovore naše zdravniške službe. Imamo nekaj manjših težav, tako da bo tudi zdravstveni bilten določal udarnih 11," trdi Carlo Ancelotti, ki sporoča, da bodo njegovi varovanci spopad z Eintrachtom vzeli zelo resno. "Samo ena tekma je in takoj lahko prideš do lovorike. Pot do trofeje je krajša kot kjer koli drugje, zato bomo naredili vse, da se dokopljemo do nje."