Švedi optimistični: Maribor je eden najboljših možnih tekmecev

Švedski AIK iz Solne bo na prihajajočih kvalifikacijskih tekmah za uvrstitev v skupinski del Lige prvakov visoka ovira za slovenske državne prvake iz Maribora. Skandinavci, ki so po devetih letih čakanja lani tudi sami osvojili državni naslov, so prepričani, da imajo dovolj orožij za spopad s Štajerci. O tem in še čem smo se pogovarjali z navijačem kluba Johanom Sjöholmom.

Privrženci AIK med tekmo kvalifikacij za Ligo Evropa. V skupinskem delu omenjenega tekmovanja so Švedi nazadnje igrali leta 2012 in tudi takrat osvojili zadnje mesto. FOTO: AP

Nedaleč stran od Stockholma v Södertäljeju je hokejsko dozoreval tudi slovenski as Anže Kopitar. "Seveda je hokej velik šport na Švedskem. Vsi, ki se zanimajo zanj, vedo, da je Anže Kopitar mlada leta preživel pri Södertäljeju, a njegove uspehe v ligi NHL verjetno spremljajo le navijači Södertäljeja, saj smo imeli Švedi toliko izvrstnih igralcev v naši ligi ... Tudi AIK ima izjemno tradicijo proizvajanja igralcev, ki nato odidejo v NHL," o kapetanu Los Angeles Kingsov pravi Sjöholm.

Leta 1999 je AIK prvič in zadnjič igral v skupinskem delu Lige prvakov in v močni skupini z Barcelono, Fiorentino in Arsenalom osvojil zgodovinsko točko. Vse od tedaj navijači, ki veljajo za najzvestejše v Skandinaviji, čakajo na uspeh, nov naskok v obljubljeno deželo pa jim omogoča lanski težko pričakovani šesti državni naslov, na katerega so v stockholmski četrti Solna čakali kar devet let. Po dolgem čakanju so nogometaši, navijači in vsi, ki so povezani s švedskim prvakom, znali proslaviti uspeh: slavje po novembrski zmagi v Kalmarju je bilo nepopisno, kljub temu, da gre za klub z najboljšim obiskom tekem v Skandinaviji, ustanovljen pa je bil že davnega leta 1891, pa so se mu državni naslovi in tudi uspehi v evropskih tekmovanjih praviloma izmikali. Slavje navijačev AIK po zadnji tekmi minulega prvenstva:

Boleča izguba vratarja Turine in vzpon na višjo raven s prodajo Isaka

"Čuden občutek, ki je boljši od vsega drugega. Nekaj posebnih let je za nami, odkar je bil AIK nazadnje prvak,"je za našo spletno stran o zadnjem naslovu dejal Johan Sjöholm, ki je kot navijač kluba pisal tudi za največjo švedsko nogometno spletno stran SvenskaFans.com.Kot pravi, je klub močno zaznamovala tudi nenadna smrt hrvaškega vratarja Ivana Turine leta 2013, medtem ko je bi AIK v dvobojih z Malmöjem, Norrköpingom, Elfsborgom in Helsingborgsom v prvenstvu vedno znova prekratek. Pomembno je na razplet dogodkov vplival talentirani Alexander Isak, ki so ga za več kot osem milijonov evrov prodali k Borussii Dortmund. "Selitev s stadiona Rasunda na Friends Areno je bila za klub in navijače težka. Prek noči smo izgubili tudi Ivana Turino. Skoraj vsako sezono smo bili drugi ali tretji, a nismo storili naslednjega koraka kot klub vse do tedaj, ko je iz mladinskega pogona leta 2016 prišel Isak. Prodali so ga v Borussio Dortmund in AIK je nato lahko vložil denar v boljše igralce, kar je klubu omogočilo preskok na novo raven. Glede na vse to je bil nov državni naslov res nekaj posebnega. Zdaj je res pomembno, da se klub prebije v skupinski del evropskih tekmovanj,"pove Sjöholm. "Zgodovinsko gledano ima AIK najboljši obisk v Skandinaviji. Lani si je tekmo v živo na stadionu povprečno ogledalo okoli 23.000 navijačev, dve tekmi sta bili razprodani (50.000 gledalcev, op. a.). Navijače AIK bi opisal kot glasne, strastne in zahtevne. Veliko več ljudi je začelo za klub navijati po uspehih v 90. letih. Praktično ni tekme z manj kot 10.000 navijači. Švedsko prvenstvo je prvenstvo navijačev, resnično. Navijaška scena je veliko boljša od nogometa. Derbiji proti Djurgardnu so najbolj posebne tekme in največje skandinavsko rivalstvo."

Burgić se je iz Nove Gorice v tujino prvič podal ravno v vrste stockholmskega ponosa, kjer je pustil zelo dober pečat. FOTO: Aljoša Kravanja

Škoda za Burgića

Slovenski nogomet na Švedskem odmeva predvsem po zaslugi zvezdnikov Atalante in Atletico Madrida, Josipa Iličićain Jana Oblaka, je pa med navijači AIK velik pečat pustil tudi nekdanji napadalec Gorice in Olimpije Miran Burgić, ki se je po številnih težavah s poškodbami nedavno upokojil. Dres AIK je nosil med letoma 2006 in 2010, to je bil njegov prvi klub v tujini, kjer ga imajo navijači še vedno v lepem spominu. Prispevek švedske televizije iz leta 2006 o Miranu Burgiću:

"Seveda se spomnim Burgića! Tako profesionalen igralec in izvrstna oseba! Odlično je začel s svojim igranjem za AIK leta 2006, a je bil na koncu veliko poškodovan. Imel je izvrsten nos za gol. Imel je tudi nekaj zaslug za naslov leta 2009, ko pa se je poslovil naslednje leto, je na zadnji tekmi za klub zabil hat-trick. Kakšna smola, da je bil toliko poškodovan, saj bi lahko naredil še več v svoji karieri,"meni naš švedski sogovornik, ki iz Stockholma prenaša optimizem rojakov pred tekmama z Mariborom. Zadovoljni, ker jim je žreb namenil Maribor

"Večina ljudi žreb z Mariborom vidi kot enega najboljših možnih, ki bi jih AIK lahko dobil v drugem krogu. Sicer je težek, glede na to, da je bil Maribor prej že uspešen v Ligi prvakov, a ni tako hudo, glede na to, koga vse bi AIK lahko dobil. Osebno se mi zdi, da je AIK rahel favorit, morda 60 : 40? Seveda ljudje poznajo igralce, kot sta (Josip) Iličić in (Jan) Oblak, a sicer ne vedo veliko, razen tega, da se je Maribor nekajkrat uvrstil v Ligo prvakov,"dodaja Sjöholm.

Branilec Daniel Sundgren (spredaj) s soigralci čaka na pomembni tekmi z Mariborom. FOTO: AP

In kdo so igralci, na katere bodo morali biti trener "vijolic" Darko Milanič in njegovi varovanci še posebej pozorni? Napadalca Tarika Elyounoussijasmo lahko spoznali že v zadnjih dvobojih slovenske reprezentance z Norveško v Ligi narodov, Sjöholm pa opozarja na izvrstno obrambno organiziranost ekipe pod taktirko 48-letnega domačina Rikarda Norlingain prepoznavne obraze ekipe ‒Šved Sebastian Larssonje "veteran" angleške Premier League, napadalca Nigerijec Chinedu Obasi in Islandec Kolbeinn Sigthorssonpa sta prav tako nosila drese evropskih velikanov, denimo Schalkeja 04 in Ajaxa. AIK

Švedsko prvenstvo, ki ga v celoti odigrajo od marca do novembra, je že v polnem zamahu: po 17 tekmah AIK za dve točki zaostaja za Malmöjem, dve točki in tekmo manj kot AIK ima veliki mestni rival Djurgarden.

'Zavedati se morajo, kako dobro organizirana ekipa je AIK'

"Mariborčani se morajo najprej zavedati, kako dobro organizirana ekipa je AIK. Trener Rikard Norling je opravil izvrstno delo pri sestavi obrambnega okostja ekipe in nasprotniki res težko zabijejo gol AIK. Veliko je zelo izkušenih igralcev, na katere je potrebno biti pozoren. Poleg Tarika Elyounoussija velja izpostaviti Henoka Goitoma, Sebastiana Larssona, Chineduja Obasija in Kolbeinna Sigthorssona. V obrambi sta Per Karlsson in Karol Mets igralca visoke kakovostne ravni,"opozarja Sjöholm. "Nekaj težav so naši navijači skozi leta res povzročali, a dandanes je vse skupaj izven stadionov precej mirno. Okoli 500 navijačev AIK naj bi odpotovalo v Slovenijo, samo še nekaj vstopnic je na voljo za gostujoči sektor, kar je v tako kratkem času izvrsten dosežek!" Želijo si, da bi Isak postal 'naslednji Ibrahimović'

Ko govorimo o švedskem nogometu, seveda ne moremo mimo Zlatana Ibrahimovića, čigar dosežke spoštujejo tudi v prestolnici, čeprav zvezdnik Los Angeles Galaxyja ne skriva, da v srcu nosi le "svoj" Malmö, ki je sploh v zadnjih letih večkrat zagrenil življenje ekipi iz Solne. "Seveda je Zlatan največji švedski nogometaš vseh časov. Morda tudi najvplivnejša oseba. Navijači AIK upajo, da bo Alexander Isak naslednji velikan švedskega nogometa,"si je za konec še zaželel Sjöholm. Nepozaben gol Zlatana Ibrahimovića, ki ga je 'Ibrakadabra' pred leti za švedsko izbrano vrsto zabil ravno na stadionu Friends Arena, kjer bo na sporedu povratna tekma med AIK in Mariborom: