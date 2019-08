Švicarji besni po izpadu iz LP: In potem se sprašujejo, zakaj nihče ne želi v Beograd

Švicarji so izpadli iz Lige prvakov, potem ko jih je na zadnji stopnički premagala Crvena zvezda, ki je zaradi gola več v gosteh, prva tekma v Bernu se je končala z 2:2, druga pa 1:1, drugič zapored v elitni Ligi prvakov. In to Švicarje, kot pišejo tamkajšnji mediji, zelo boli in peče. "V nadaljevanje se je uvrstila slabša ekipa. Če pogledamo celoto, smo bili v dveh tekmah veliko boljši in bi si zaslužili preboj v Ligo prvakov. Odločale so nenogometne stvari," je za švicarske medije bentil športni direktor ekipe Young Boys Christoph Spycher, ki je sicer kritiziral svojo ekipo zaradi slabe realizacije, toda več razlogov za izpad je našel pri gostiteljih povratne tekme. "Na tekmi v Beogradu se je dogajalo veliko stvari, ki niso vezane na nogometno igro. A če pogledam samo tekmo, hitro ugotovim, da se drugi polčas, ko smo lovili rezultat, sploh ni igralo. Domačinom se je dovolilo, da "upravljajo" s tekmo. Bilo je na dlani, da Zvezda mora v Ligo prvakov," je bil za Spiegel Online brez dlake na jeziku prvi operativec švicarskih prvakov. "Vsaj polovica drugega polčasa je bila v znamenju nabijanja, zavlačevanja. Delali so vse, samo igrali ne."



Po besedah športnega direktorja švicarskih prvakov so imeli škandalozne pogoje za delo tudi predstavniki sedme sile. "Potožili so mi že pred tekmo, še huje je bilo po njej. Govorili so, da so se v mešano cono za opravljanje pogovorov po tekmi prebijali vsaj 500 metrov skozi dim in bakle. Nezaslišano. In potem se ljudje sprašujejo, zakaj nihče ne želi v Beograd. Zakaj nihče ne želi gostovati na Marakani. Meni je pri vsem tem nerazumljivo, da vse to dopušča Uefa, ki naj bi imela tako visoke zahteve," je za Spiegel Online besnel Spycher.