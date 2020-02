Szczesny podaljšal pogodbo z Juventusom: Želim zmagati vse

Vratar nogometnega velikana Juventusa in številka 1 v vratih stare dame Wojciech Szczesny je z italijanskim prvakom podaljšal sodelovanje do leta 2024. Poljak je zelo zadovoljen s statusom pri klubu in pravi, da je podaljšanje pogodbe dokaz, da mu zaupajo.

Poljski reprezentant je k stari dami prišel leta 2017 iz angleškega Arsenala kot zamenjava za klubsko legendo Gianluigija Buffonain to za "drobiž", kot bi lahko dejali ob dejstvu, da je stara dama zanj plačala le slabih 12 milijonov odškodnine. Njegova trenutna tržna vrednost pa je že 40 milijonov evrov. Po odhodu Buffona k francoskemu Paris Saint-Germainu leta 2018 je 29-letni Wojciech Szczesny prevzel mesto prvega vratarja in ga obdržal tudi po vrnitvi Italijana v Torino pred začetkom sezone 2019/20. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Podaljšanje pogodbe je dokaz, da mi v klubu zaupajo. Zelo sem vesel in dal bom vse od sebe. Tu bom še štiri leta in želim si osvojiti še več lovorik, želim zmagati vse," je za Juventusov kanal dejal Szczesny. Med letoma 2015 in 2017 je kot posojeni igralec igral za Romo, za Juventus pa je zbral 84 nastopov in osvojil dva naslova v Serie A ter po enkrat italijanski pokal in superpokal. Juventus trenutno v italijanskem prvenstvu zaseda drugo mesto z enakim številom točk, po zaslugi gol razlike je pred njim le milanski Inter, tretji Lazio zaostaja zgolj za točko. golman