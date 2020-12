Szoboszlai zavrnil evropske velikane in se podaja v Leipzig

Nekdanjemu slovenskemu nogometnemu reprezentantu Kevinu Kampluse bo pri Leipzigu v nemški Bundesligi pridružil 20-letni madžarski reprezentant Dominik Szoboszlai, ki je doslej igral za Red Bull Salzburg. Po poročanju številnih medijev je 20-letni madžarski ofenzivni vezist zavrnil ponudbe številnih snubcev, kot so potrdili v vrstah avstrijskih prvakov, kjer so razkrili, da je mladi Madžar z Nemci podpisal pogodbo do leta 2025, niso pa razkrili podrobnosti prestopa.

Mediji na severni strani Karavank poročajo, da bo Salzburg za prestop prejel okrog 20 milijonov evrov.