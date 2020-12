Tabor Borussie prizadela Haalandova poškodba: Vemo, kaj on za nas pomeni

Predvidevanja, da bo moral mladi norveški nogometni as Borussie iz Dortmunda Erling Braut Haaland nekaj časa počivati, so se uresničila. Trener ekipe Lucien Fevre je potrdil, da ima napadalec poškodbo mišice, tako da (najmanj) do konca tega koledarskega leta ne bo več igral.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 12:45 audio-control-play-line Prvi del vrhuncev sredinih tekem Lige prvakov 13:48 audio-control-play-line Drugi del vrhuncev sredinih tekem Lige prvakov icon-chevron-left icon-chevron-right