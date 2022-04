'Takoj ko smo izvlekli Bayern, smo vedeli, da gremo lahko naprej'

Ta je bil na mestu tudi v 29. minuti, ko je po podaji Leona Goretzke spet poskusil Musiala z glavo. Gostje pa so imeli prvo in tudi že nevarno akcijo v 35. minuti, a je po prodoru Danjume dobro posredoval vratar Manuel Neuer. Drugi polčas je bil druga zgodba. Bayern je še bolj silovito napadel, imel takoj nekaj lepih priložnosti, toda zadel šele po napaki in izgubljeni žogi Špancev, ko je Thomas Müller dobro zaposlil prvega zvezdnika svoje ekipe, Robert Lewandowski pa je natančno zadel za skupno izenačenje izida. Sledilo je obdobje premoči domačih, a brez konkretnih končnih rešitev. Ko se je že zdelo, da bo šel dvoboj v podaljšek, pa so s hitrim protinapadom udarili gostje. Samuel Chukwueze, ki je le nekaj minut prej vstopil v igro, je z natančnim strelom v 88. minuti poskrbel za 1:1 in šok na Allianz Areni. Bayernu je zmanjkalo časa za odgovor in Villarreal je presenetljivo postal prvi polfinalist. "Če bi vzeli v obzir zgolj povratno tekmo, potem bi morali gladko napredovati, a v nogometu ni nič gotovega in vnaprej dogovorjenega. Nasprotnik se je krčevito branil in ubranil ter srečno zadel. To je vsa filozofija. Drugo pa je, da smo zelo razočarani in jezni hkrati. Med štiri ne napreduje boljše moštvo," je za Bild prepričan Thomas Müller, ki je imel podobno kot njegovi soigralci kopico priložnosti za gol, a zadel je zgolj Robert Lewandowski, kar je bilo premalo. Bayern je tako še drugič zapored izpadel v četrtfinalu. Lani je bil zanj usoden PSG.