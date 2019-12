Tammy Abraham: v osmini finala bi si želel Barcelono

Tammy Abraham je letos pri Chelseaju zablestel v vlogi prvega napadalca. Zaenkrat je v vseh tekmovanjih pri 13 zadetkih, od tega je dva dosegel v Ligi prvakov. Ker je s soigralci skupinski del najelitnejšega evropskega tekmovanja zaključil na drugem mestu, ga na prvi stopnički evropske pomladi čaka zelo zahteven tekmec – možni nasprotniki Londončanov so PSG, Juventus, Bayern München, RB Leipzig in Barcelona.

Razen nemškega Leipziga so to klubi, ki v zadnjih letih krojijo sam vrh klubskega nogometa na stari celini, Abraham pa pravi, da je pripravljen na izziv: "Ne bojimo se nikogar. Komaj čakamo, da se bomo lahko pomerili z najboljšimi evropskimi ekipami. Zelo rad bi, da nam žreb dodeli Barcelono. Želel bi si zaigrati na Camp Nouu, ker tam še nisem bil. "



Žreb parov osmine finala bo v ponedeljek ob 12.00, v živo pa si ga boste lahko ogledali na naši spletni strani. Že to, da bo na njem prisostvoval tudi Chelsea, je po mnenju 22-letnega napadalca velik uspeh: "Že na prvi tekmi (domač poraz z Valencio, op. a.) smo videli, da tu ni lahkih tekem. Vsako srečanje je zgodba zase in vsako je zelo zahtevno. Velik uspeh je, da smo se uvrstili med 16 najboljših, a si želimo še več. Sposobni smo se prebiti v četrtino finala, od tam naprej pa bomo videli. Ne vidim razloga, zakaj nam ne bi uspelo."

Četi Franka Lamparda marsikdo ni pripisoval večjih možnosti za uspeh predvsem zaradi tega, ker poleti zaradi prepovedi Uefe ni smela nakupovati. Legendarni bivši vezist je tako priložnost ponudil nekaterim mladim nogometašem, ki so jo zagrabili z obema rokama. Eden izmed njih je tudi Abraham, ki je še lani nastopal v drugi angleški ligi, letos pa je z 11 zadetki na 15 tekmah eden od kandidatov za zlato kopačko v Premier League.