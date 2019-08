Tavares po težkem porazu sporoča: Imamo še 90 minut. Tudi mi jim lahko damo tri gole

"Ni še konec. Imamo še 90 minut zunaj. Težko bo, ampak bomo analizirali, kaj smo naredili narobe, kje so bile naše napake. Imamo še 90 minut, naredili bomo vse, da jih premagamo," nam je po porazu v Ljudskem vrtu na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov še povedal kapetan vijoličastih Marcos Tavares , sicer strelec edinega zadetka Štajercev na tekmi z Rosenborgom. "Na Norveško gremo po zmago. Vsi smo naredili napako in skupaj bomo to spremenili," ostaja optimist kapetan Tavares.

Precej bolj razočaran je bil po tekmi bočni branilec Martin Milec. "Glave so vroče. Težko je kaj pametnega povedati po taki tekmi. Res smo razočarani, žal nam je zaradi vseh navijačev, celega mesta. Predvsem pa zaradi nas, danes je šlo res vse narobe. Nismo bili tisti evropski Maribor, kot znamo bit. Res smo igrali eno slabo tekmo," je po obračunu, kjer je bil vložek zelo velik, razlagal Milec. Ta je opozoril tudi na enega od (za marsikoga zanemarljivih) dejavnikov, ki je morda vplival tudi na to slabo predstavo Maribora v evropskem poletju. In to so slabi rezultati v domačem prvenstvu, kjer ima Maribor po štirih krogih vsega tri točke. "Smo v slabi seriji, to se ve. Treba je začeti zmagovati v prvenstvu in si povrniti samozavest. Mislim, da je to najbolj pomembno," je kar malce presenetil Milec.