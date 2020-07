Tekma v Barceloni zaradi novega vala okužb pod vprašajem?

Obračun Barcelone in Napolija si boste lahko v soboto, 8. avgusta, ogledali na Kanalu A in VOYO (prenos ob 20.40). V petek, 7. avgusta, bomo prenašali dvoboj Manchester Cityja in Real Madrida (prenos ob 20.40).

Val okužb z novim koronavirusom v zadnjih dneh pretresa Katalonijo, novice pa seveda iz dneva v dan spremlja tudi Evropska nogometna zveza (Uefa). Radio RAC1je poročal, da se je Uefa, ki jo vodi slovenski pravnik Aleksander Čeferin, pri katalonskem zdravstvenem ministrstvu pozanimala glede trenutne situacije in zmožnosti zagotovitve varne izvedbe tekme za vse vpletene.

Portugalski dnevnik O Jogo je sicer pred dnevi poročal, da sta Guimaraes in Porto še vedno pripravljena gostiti Barcelono in Napoli oziroma vsa ostala moštva, če bi morali tekmo preseliti na nevtralna prizorišča. Čeferin naj bi s sodelavci pred potrditvijo, da bodo štiri preostale povratne dvoboje odigrali v Barceloni, Münchnu, Torinu in Manchestru, poskušal doseči selitev na Portugalsko, kjer se bo Liga prvakov odvila od četrtfinala naprej, a je bil pritisk Barcelone in Manchester Cityja, ki ga čaka povratna tekma z Real Madridom, prevelik.

Madridski dnevnik ASje v četrtek poročal, da Katalonci pričakujejo, da bo vse skupaj ostalo le pri telefonskih klicih in da bo obračun z Napolijem brez večjih težav gostil Camp Nou. Po poročanju radia SER Catalunyaje Uefa dobila odgovor, da če je "Katalonija dovolj varna za prihod tujih turistov, je dovolj varna za tekmo Barca ‒ Napoli".

De Laurentiis: Lahko jih je sram

Za selitev tekme na Portugalsko pritiska tudi Napoli, čigar karizmatični predsednik Aurelio De Laurentiis je spregovoril nekaj besed z mediji ob sestanku vodilnih mož klubov Serie A v Milanu.

"Odločili so, da se bo Liga prvakov razpletla na Portugalskem, Liga Evropa pa v Nemčiji in menim, da bi lahko tekme osmine finala odigrali na Portugalskem in v Nemčiji. Ne razumem, zakaj bi ostali v mestu, ki predstavlja veliko tveganje," se je vprašal De Laurentiis.

"To bo velika tekma, ampak jaz telefoniram, jaz govorim, jaz sprašujem ... Lahko jih je sram. Slišim, kako iz Španije prihajata otrplost in strah, oni na Uefi pa se delajo, kot da ni nič. Kaj pomeni, da ne greš v Barcelono, temveč na Portugalsko, v Nemčijo, v Ženevo? Kot da bi bili v šoli: na Uefi ni enega, ki bi znal iz našega denarja narediti posel."