Tekma v Parizu zaradi rasističnega incidenta odpovedana, odigrala se bo v sredo

Četrti sodnik srečanja Romun Sebastian Coltescu je temnopoltega člana strokovnega štaba turške ekipe Basaksehir Pierra Weboja , označil za črnca, zato so gostje zapustili zelenico in se nanjo niso vrnili.

Dogodek na stadionu Princev se je zgodil v 14. minuti. Glavni sodnik iz Romunije je na posredovanje četrtega sodnika, prav tako iz Romunije, prišel do klopi turške ekipe in rezervnemu igralcu Weboju pokazal rdeč karton.

Romun je pred tem glavnemu sodniku in rojaku Ovidiu Hateganpokazal, naj ga zaradi protestov izključi. Vse skupaj je močno razburilo senegalskega napadalca turške ekipeDembo Baja, ta je sicer tekmo spremljal ob robu igrišča. Nogometaši obeh moštev so zaradi domnevnega rasističnega incidenta protestirali, tako da se igra ni nadaljevala. Po nekaj minutah prerekanj sta ekipi zapustili igrišče, kasneje pa so tekmo celo odpovedali. Kot so kasneje povedali turški nogometaši, je do incidenta prišlo, ker je četrti sodnik ob negodovanju celotne klopi Basaksehirja zaradi ostrega prekrška domačega igralca poklical glavnega sodnika in mu dejal "izključi črnca".