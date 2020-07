Tekme Lige prvakov v Lizboni brez navijačev

"Člani izvršnega odbora Uefe so glede na trenutne razmere sprejeli odločitev, da bodo vse nadaljnje tekme pod okriljem Uefe odigrane za zaprtimi vrati. Uefa vseskozi spremlja razmere in bo pravočasno predlagala popolno ali delno odpravo te odločitve,"so v izjavi za javnost zapisali pri Uefi, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin. Uefa je odločitev o tem sprejela le dan pred četrfinalnim žrebom v Nyonu. Žreb parov v ligi prvakov se bo v petek pričel ob 12. uri, s prenosom na naši spletni strani.

Znano je tudi, da bodo povratne tekme osmine finala v Manchestru (Manchester City - Real Madrid), Münchnu (Bayern - Chelsea), Barceloni (Barcelona - Napoli) in Torinu (Juventus - Lyon). V četrfinale so se že uvrstili Atalanta, Atletico Madrid, Leipzig in PSG.