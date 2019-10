Temni oblaki nad Bernabeuom: navijači krivijo Courtoisa, Zidane stopil v bran Belgijcu

Napadalne napovedi pred tekmo se niso uresničile po željah Reala. Čeprav so se galaktiki z zmago želeli odkupiti za zadnji poraz v Parizu, so bili na koncu lahko zadovoljni s tem, da so vknjižili vsaj točko. Gostje so že v samem začetku poskrbeli za šok na Santiagu Bernabeu, po hitrem protinapadu in s kančkom sreče so povedli že v deveti minuti, tik pred premorom so Belgijci prednost še povišali na dva zadetka. Kraljevi klub se je v drugam polčasu le uspel prebiti do izenačenja, med strelce sta se vpisala Sergio Ramos in, v zadnjih minutah tekme, Rafael Varane.