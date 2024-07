Ten Hag ostaja na klopi rdečih vragov: Lahko smo ponosni na dva osvojena pokala in napredek

V njem je premagal mestnega tekmeca in državnega prvaka Manchester Cityja. "Če se ozremo na zadnji dve leti, smo lahko ponosni na dva osvojena pokala in napredek. A se moramo zavedati, da je pred nami še veliko trdega dela, da dosežemo raven, ki se pričakuje od Manchester Uniteda. Želimo se boriti za angleške in evropske naslove. V pogovorih s klubom smo ugotovili popolno enotnost v naši viziji za dosego teh ciljev in vsi smo močno zavezani, da skupaj opravimo to pot," je ob podaljšanju pogodbe dejal zadovoljni Erik Ten Hag.