Ter Stegen in Barcelona sta se pobotala

Španski nogometni velikan iz Katalonije Barcelona in njegov nemški vratar Marc-Andre ter Stegen sta le rešila nevsakdanji spor, ki je bremenil igralca in klub. Klub je odpravil disciplinski ukrep, Ter Stegen pa se je strinjal s prenosom svoje zdravstvene dokumentacije španski la ligi.

Marc-Andre ter Stegen FOTO: AP icon-expand

"Marc-Andre ter Stegen je podpisal dovoljenje zdravstvenim službam kluba, da po operaciji, ki jo je prestal, la ligi predložijo obvezno zdravniško poročilo," je klub sporočil v izjavi. "Disciplinsko zadevo smo s tem končali, igralec pa na podlagi tega lahko s takojšnjim učinkom ponovno prevzame vlogo kapetana v prvi ekipi." Nekaj ur prej je 33-letnik v sporočilu, objavljenem na družbenih omrežjih, dejal, da je "popolnoma pripravljen sodelovati s svojim klubom".

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ter Stegen, ki je pred kratkim prestal operacijo hrbta, se je znašel v sporu z vodstvom aktualnega španskega prvaka, ker je zavrnil posredovanje svoje zdravstvene dokumentacije la ligi. Krovno telo španskega profesionalnega nogometa na podlagi zdravniškega poročila namreč poda oceno, koliko časa bo nogometaš odsoten z igrišč.

Marc-Andre ter Stegen je po hujši poškodbi dlje časa z igrišča. FOTO: Twitter icon-expand

Po poročanju katalonskega tiska so pri blaugrani nameravali izkoristiti njegovo dolgotrajno odsotnost za registracijo novih igralcev, hkrati pa ostati v okviru finančne vzdržnosti, finančnega fair playa, ki velja za profesionalne klube. Napetosti med vodstvom kluba in uporniškim vratarjem so se ta teden zaostrile, klub pa je v torek sprožil disciplinski postopek proti igralcu, dva dni pozneje pa so sporočili, da so Nemcu odvzeli kapetanski trak.

"V zadnjih tednih se je o meni govorilo veliko stvari – nekatere od njih popolnoma neutemeljene. Zato menim, da je treba svojo različico dogodkov izraziti spoštljivo, a tudi jasno," je Ter Stegen zapisal na Instagramu in dodal, da je "popolnoma pripravljen sodelovati z vodstvom kluba pri reševanju te zadeve in pridobitvi potrebnega dovoljenja".

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči