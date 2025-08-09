Svetli način
Liga prvakov

Ter Stegen in Barcelona sta se pobotala

Barcelona, 09. 08. 2025 10.17 | Posodobljeno pred 8 dnevi

STA
28

Španski nogometni velikan iz Katalonije Barcelona in njegov nemški vratar Marc-Andre ter Stegen sta le rešila nevsakdanji spor, ki je bremenil igralca in klub. Klub je odpravil disciplinski ukrep, Ter Stegen pa se je strinjal s prenosom svoje zdravstvene dokumentacije španski la ligi.

Marc-Andre ter Stegen
Marc-Andre ter Stegen FOTO: AP

"Marc-Andre ter Stegen je podpisal dovoljenje zdravstvenim službam kluba, da po operaciji, ki jo je prestal, la ligi predložijo obvezno zdravniško poročilo," je klub sporočil v izjavi. "Disciplinsko zadevo smo s tem končali, igralec pa na podlagi tega lahko s takojšnjim učinkom ponovno prevzame vlogo kapetana v prvi ekipi." Nekaj ur prej je 33-letnik v sporočilu, objavljenem na družbenih omrežjih, dejal, da je "popolnoma pripravljen sodelovati s svojim klubom".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ter Stegen, ki je pred kratkim prestal operacijo hrbta, se je znašel v sporu z vodstvom aktualnega španskega prvaka, ker je zavrnil posredovanje svoje zdravstvene dokumentacije la ligi. Krovno telo španskega profesionalnega nogometa na podlagi zdravniškega poročila namreč poda oceno, koliko časa bo nogometaš odsoten z igrišč.

Marc-Andre ter Stegen je po hujši poškodbi dlje časa z igrišča.
Marc-Andre ter Stegen je po hujši poškodbi dlje časa z igrišča. FOTO: Twitter

Po poročanju katalonskega tiska so pri blaugrani nameravali izkoristiti njegovo dolgotrajno odsotnost za registracijo novih igralcev, hkrati pa ostati v okviru finančne vzdržnosti, finančnega fair playa, ki velja za profesionalne klube. Napetosti med vodstvom kluba in uporniškim vratarjem so se ta teden zaostrile, klub pa je v torek sprožil disciplinski postopek proti igralcu, dva dni pozneje pa so sporočili, da so Nemcu odvzeli kapetanski trak.

Preberi še Ter Stegen in Barcelona na nasprotnih bregovih, sledi disciplinski postopek

"V zadnjih tednih se je o meni govorilo veliko stvari – nekatere od njih popolnoma neutemeljene. Zato menim, da je treba svojo različico dogodkov izraziti spoštljivo, a tudi jasno," je Ter Stegen zapisal na Instagramu in dodal, da je "popolnoma pripravljen sodelovati z vodstvom kluba pri reševanju te zadeve in pridobitvi potrebnega dovoljenja".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Spor s klubom ima ozadje. Nemški vratar je po dveh sezonah, ki ju je prekinila huda poškodba, pod velikim pritiskom zaradi močne konkurence, saj se je njegovo mesto na položaju prvega vratarja znašlo na prepihu. Vodilni pri Barci so to poletje podpisali pogodbo z devet let mlajšim Joanom Garcio in podaljšali pogodbo z izkušenim Wojciechom Szczesnyjem.

nogomet barcelona ter stegen
KOMENTARJI (28)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kolllerik
10. 08. 2025 12.35
-3
Ja nč, zadeve gredo v pravo smer. Kmalu gre še Penja za nekaj milijonov v Como ali pa v Galatasaray.... Visca Barca!
ODGOVORI
9 12
cripstoned
10. 08. 2025 12.50
+4
Ahahahahaha
ODGOVORI
12 8
Lucky
10. 08. 2025 12.57
-6
Jst bom presenečen, če za Peno kej dobijo.
ODGOVORI
6 12
Loptass
10. 08. 2025 18.58
+2
Piše še za nekje 8 mil. Sicer pa če se že znebijo plače in pridobijo prosto plačno maso, je ok. Ker da sedita 2 golmana z milijonsko plačo, nima smisla. Pa škoda ga je, ker kar je branil, je bil vrhunski. Bi si upal trdit, da bi proti Interju z njim na golu, pokasirali kakšnen gol manj.
ODGOVORI
6 4
Kolllerik
10. 08. 2025 19.01
+1
Turki bi naj za Penjo imel pripravljenih 8-10 mil., pišejo
ODGOVORI
6 5
Dany75
10. 08. 2025 19.24
-3
Visca Dhrisca! cirkus od kluba...same mučke ... Aport pa se dela norega....
ODGOVORI
4 7
Loptass
10. 08. 2025 19.43
+3
Ti se vsaj delat ne rabis.
ODGOVORI
6 3
Kolllerik
10. 08. 2025 19.48
+2
Dober vas gazijo, da te tako boli. 🤣🤣
ODGOVORI
6 4
cripstoned
10. 08. 2025 20.00
-2
Najvec denarja je pripravljenega za mafijske posle laporte in jaumeja roureja ...ampak letos jim tudi to ne bo pomagalo .. spet bo sezona brez lovorike hejtercki hahahahaha
ODGOVORI
4 6
Dany75
11. 08. 2025 09.07
-2
en L maš prevec 😂😂😂 fejk fejk fejk...da te ni sram...novi profil si odpreš samo zaradi jokanja,in dodaš en L 😂😂😂 svasta zemlja nosi...od prvega profila si pozabo geslo? al so te banali? 😂😂😂 ni ti pomoci
ODGOVORI
1 3
Kolllerik
09. 08. 2025 18.04
-3
Za zjokat 🤣🤣
ODGOVORI
9 12
cripstoned
10. 08. 2025 12.50
+7
Tako ja joci lazni kollerik..
ODGOVORI
11 4
Kolllerik
10. 08. 2025 19.01
+1
Kollerik ma vas rad...
ODGOVORI
6 5
cripstoned
10. 08. 2025 19.59
-2
Zdaj me fant ze vika, jasno da nas imas rad saj brez nas tvoje zivljenje nima smisla hahahahaha
ODGOVORI
3 5
Luigi Taveri II.
09. 08. 2025 15.09
-4
MATS se je vživel v vlogo baletnika ....samo led bi še moral metati v sodnika in malo porjaveti
ODGOVORI
13 17
Luigi Taveri II.
09. 08. 2025 15.10
-2
...cripsi pa potrebuje toliko počitka , kot so ga dobile bele sanitarije pa bo še jokal in bo tudi naslednji mesec
ODGOVORI
14 16
cripstoned
09. 08. 2025 13.39
+6
Neverjetno kaj vse se dogaja pri mali a veliki koruptiloni zaradi korupcije...samo v zadnjem mesecu so dobili dokaj malo kazen za 2x krsenje ffp pravil, nato saga ter stegen/koruptilona, odhod iniga (najboljsi cb), pa celo kreganje med gavijem in firminom zaradi deklet, zdaj pa se krsenje pravil dopinga na relaciji yamal, lewa tudi flick je vmesan ampak uefa je dala spet premale kazni..pa problemi pri registrsciji novih igralce....skratka da ne bom dolg vec kot klub je to vsekakor ...telenovela klub...ampak vazno da za vsem tem stoji perez, kajne hejtercki??? Hahahahaha...to je to...na hitro od kripsija iz novega dopusta..
ODGOVORI
24 18
Maxx365
09. 08. 2025 16.55
-5
Najprej pred svojim pragom pometi, kekec hejterski. Samo spomni se, kaj vse so v vašem grezničnem klubu počeli z golfistom Baleom in kakšna usrana epska saga je šele to bila.
ODGOVORI
13 18
Maxx365
09. 08. 2025 17.00
-5
... pa kako je pokvarjen Perez legendo kluba Iker Casillasa zbrcal iz kluba. Da ne naštevam naprej.
ODGOVORI
13 18
Loptass
09. 08. 2025 21.20
-3
Kako pa kaj Alaba, pametnjakovič?
ODGOVORI
10 13
cripstoned
10. 08. 2025 12.52
+4
Kaj je z njim kakne veze imata alaba in real z vaso telenovelo od kluba ki dela vse preko pravil s pomocjo vlade in ostalih organov...koruptilona bi morala doziveti usodo milana in uniteda pa se je mafija (laporta,jaume roure) vmesala...samo zato da ne propadete..
ODGOVORI
10 6
Loptass
10. 08. 2025 16.18
+0
Ima vezo, ker ste mu dali bajno plačo in bonus, da ste ga odvrnili od odhoda v Barco, sedaj pa bi se ga radi rešli, ker je v eno poškodovan, plača pa astronomska. On pa vas ne j***, nima interesa po odhodu in vas bo cuzal še naprej. Ne pametuj okoli, če imete doma isto ali še slabšo stanje.
ODGOVORI
5 5
Kolllerik
09. 08. 2025 13.14
-15
Ter Stegen, gotof si
ODGOVORI
10 25
Malo_sutra
09. 08. 2025 11.54
-13
Drama okoli kakšne stvari delajo ljudi dramo, kaj verjetno je zahteval plačilo da preda dokumentacijo?
ODGOVORI
7 20
zmerni pesimist
09. 08. 2025 10.53
-17
Gotof je pri barci
ODGOVORI
7 24
