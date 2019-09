Ter Stegen: Vedel sem, kam bo meril Reus

Barcelona je bila na nabito polnem Westfalenstadionu vse prej kot suverena. Domača Borussia je bila v večjem delu tekme boljši tekmec in bi hitro lahko prišla do vseh treh točk. Najprej je izjemno priložnost zapravilMarco Reus, ki je zastreljal najstrožjo kazen, nato pa je s strelom z razdalje okvir vrat stresel Julian Brandt. Poleg tega je imela rumena podmornica še kopico priložnosti, a je bil kot po pravilu na pravem mestu Marc-Andre ter Stegen. Nemški vratar si je na spletni strani španske Marce priigral najboljšo oceno vseh nogometašev Blaugrane.

Po tekmi je bil 27-letnik zadovoljen s svojo predstavo, a je obenem dejal, da je bila Borussia bistveno boljši tekmec:"Imeli so nekaj izrazitih priložnosti. Na drugi strani smo bili zelo slabo organizirani, kar tako kakovosten nasprotnik z lahkoto izkorišča. Predstava je bila daleč od idealne, zato smo veseli za točko. Ubranjena enajstmetrovka? Predvideti, kam bo streljal Reus, je zelo nehvaležno, saj po navadi menja smer udarca. Občutek sem imel, da bo tokrat sprožil v mojo levo. Na srečo sem imel prav." Za konec je ter Stegen s svojimi besedami še nekoliko zbodel vodilne pri nemški izbrani vrsti, ki so v preteklem reprezentančnem premoru prednost namenili Manuelu Neuerju: "Nekateri ljudje vedo, česa sem sposoben. Za ostale pa si želim, da so videli današnje srečanje."