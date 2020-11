Ter Stegen: Potreben je pogovor, preveč je napak v igri

Tokrat je proti Dinamu zablestel povratnik v moštvo vratar Marc Andre ter Stegen , ki je tudi reševal soigralce, saj je zasedba trenerja Mircee Lucescuja grozila, da odnese točko iz Camp Noua. "Prvi polčas je bil dober, v drugem pa smo preveč popustili, nismo več nadzorovali tekme in bilo je kar napeto. Imeli so kopico priložnosti in naredili smo preveč napak v igri, to je tisto, kar moramo izboljšati in se o tem pogovoriti," je bil po tekmi ne preveč zadovoljen prvi vratar Barce.

Pričakovanja, da bo Barcelona proti kijevskemu Dinamu, ki je nastopil kadrovsko zdesetkan, lovila visoko gol razliko, se niso uresničila. Katalonska zasedba je silovito krenila v dvoboj, nato pa sta njen zagon in ritem igre padala in znova se pojavlja vprašanje, kaj zmore trenutna Barcelona. Pod vodstvom trenerja Ronalda Koemana ne deluje prav prepričljivo, čeprav je v Ligi prvakov po treh krogih še vedno brez poraza.

Od sreče ni sijal niti nizozemski trener, ki se je strinjal, da so po dobrem začetku izgubili nadzor nad igro. "Ja, po vodstvu smo imeli še nekaj priložnosti, potem pa smo korak za korakom izgubljali prevlado v igri. Dovolili smo jim, da so si ustvarili precej nevarnih priložnosti, vendar je bil Ter Stegen briljanten v teh okoliščinah. Moramo se pogovoriti in se izboljšati."

Barcelona je imela več kot 20 strelov (22, 14 v okvir vrat) in prevlado v posesti žoge (v odstotkih 63:37), a izjemen je bil tudi vratar Dinama, 18-letni Ruslan Neshcheret. Eden od strelcev je bil Gerard Pique (drugi gol je iz enajstmetrovke dosegel Leo Messi), ki je pokomentiral besede tekmečevega trenerja, da niso dovolj dobri, da bi osvojili Ligo prvakov v tej sezoni:"Nekako pričakovano je, da nismo med favoriti po zadnjih letih. Letos ne bo lahko, vendar verjamemo, da lahko dosežemo velike stvari. Kar zadeva tekmo, smo začeli dobro in bi lahko dosegli kar nekaj golov, potem se je malce zapletlo. V drugem polčasu nam ni šlo, otežili so nam 'življenje' in lahko smo zadovoljni s tremi točkami."

Barcelona ima po treh tekmah devet točk in odprto pot v nadaljevanje in izločilne boje, a edini pravi preblisk Barce je bila tekma v Torinu, kjer so resnično navdušili z izvedbo in igro.