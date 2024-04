Dortmundčani Parižanom že sporočajo: Zdaj smo mi na vrsti, da zmagamo

V Dortmundu so po spektakularni uvrstitvi med štiri v Evropi vse misli usmerjene v to, kako premagati pariško zasedbo, ki je po katalonskem skalpu na široko razprla krila. Obe zasedbi sta se že srečali v skupinskem delu letošnje sezone, PSG je doma zmagal z 2:0, povratna tekma v Nemčiji pa se je končala z 1:1, ko je bil Dortmund že uvrščen v izločilne boje.

Toda, okrepljeni z impresivnim torkovim zmagoslavjem s 4:2 nad Atleticom, si Dortmund zdaj želi priti vse do finala, kar jim je nazadnje uspelo leta 2013, preden so izgubili odločilni dvoboj na Wembleyju proti Bayernu iz Münchna.

"Zdaj smo mi na vrsti, da zmagamo," je o zadnjem dvoboju s francoskimi prvaki Kyliana Mbappeja, ki se začne v Dortmundu, dejal napadalec Julian Brandt. "V Parizu smo odigrali zelo slabo tekmo. Toda iz tega smo se naučili in doma igrali 1:1." V Dortmundu so slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak in soigralci naleteli na precej drugačen Dortmund kot na prvi tekmi, kjer so bili Nemci nevarni šele ob koncu. Podobno pričakujejo ob ponovnem srečanju s Parižani ...