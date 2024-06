'Bolj sem bil razočaran po izgubljenem finalu leta 2013, ko sem bil na Wembleyju navijač'

Huda žalost je prepletala druženje nemške sedme sile s trenerjem dortmundske Borussie Edinom Terzićem po izgubljenem finalu Lige prvakov, ko so rumeno-črni po odličnem prvem polčasu, ki se je na njihovo žalost (nesrečno) končal z ničlo, in slabšem nadaljevanju, ostali brez druge lovorike v najbolj eminentnem evropskem klubskem tekmovanju. Real pa je dokazal, da je Liga prvakov njegova domača dnevna soba.

Trener Borussie Edin Terzić je v pripravi ves čas poudarjal, da je na eni tekmi presenečenje možno in da lahko klub še drugič po letu 1997 odnese zmagovalni pokal najboljše evropske ekipe v Porurje. Nemci so bili v prvem delu blizu, pravzaprav bi iz treh ali štirih izjemnih priložnosti morali zadeti in tekma bi bržkone dobila povsem drugačen tok. "Bili ste na tekmi, dovolj ste strokovno podkovani, da veste, da se na takšnem nivoju ne sme grešiti iz tako izrazitih situacij za dosego gola," je iz prve pozdravil armado nemških navijačev na druženju po izgubljenem finalu (0:2) strateg rumeno-črnih Terzić, ki je uspel, s čimer se lahko redki pohvalijo, tudi s svojo bistro taktiko in odlično pripravo na igro galaktikov na trenutke osmešiti serijske prvake v Ligi prvakov.

Španci so na koncu domačemu superpokalu in prvenstvu dodali še tretjo lovoriko v sezoni in malokdo se bo spominjal, da je Borussia prvih 45 minutah deklasirala Real, a je Nemcem vselej nekaj manjkalo za dosego zadetka. Enkrat je rumeno-črnim veselje preprečil tudi okvir vrat. "Mislim, da smo vsem dokazali, da se lahko spopadamo za laskavo lovoriko, tudi proti klubu, kot je Real. Boljših v tem tekmovanju ni. Real ve, kako osvajati lovorike v Evropi in to se je videlo v drugem polčasu," je priznal čudežni trenerski deček, ki je pred dobrimi desetimi leti finale Lige prvakov – pisalo se je leto 2013, finale med njegovo Borussio in Bayernom, slavili so Bavarci – spremljal kot goreči navijač rumeno-črnih. "Če bi ocenil razočaranje, bi rekel, da sem bil takrat bolj žalosten, saj sem zadeve jemal bolj čustveno, tokrat je žalost sicer huda, a vem, da smo naredili vse, da se dokopljemo do lovorike," je priznal Edin Terzić in še enkrat pohvalil svoje fante, predvsem za igro v prvem delu.

Vzdušje med tekmo Real - Borussia je bilo odlično. Svoje je naredil tudi zelo "akustični" Wembley. FOTO: AP icon-expand

"Vesel sem, ker smo z igro nadigrali tekmece. Do priložnosti smo prihajali po odličnih prehodih v napad in enostavno bi morali kronati našo izrazito premoč. Ponavljam se, na tem nivoju se iz takšnih možnosti mora zabiti," je nemške novinarje še naprej hranil z neposrednostjo 41-letni strokovnjak, ki ničesar ne bi spreminjal pred nadaljevanjem. Vsaj, kar se taktike tiče in tudi menjav ... "Veseli smo, da bo v drugi polčas vstopil drugačen Real. Mislim, da je bilo to jasno vsem. Nismo se ustrašili, toda v drugi polčas so vstopili veliko bilj odločno in agresivno, mi pa smo imeli manj rešitev v napadu in tudi žoge nismo več uspeli držati v nogah. Real je postajal vse bolj nevaren, a je zadel šele v končnici, tako da bi lahko tekma šla v podaljšek, potem pa bi lahko bilo kar koli," je prepričan strateg, ki so ga navijači po tekmi navkljub bolečem porazu "nosili na rokah", zavedajoč se, da je rumeno-črnim uspel veliki met že z uvrstitvijo v finale. V drugem delu odlično obiskane novinarske konference je po monologu Terzića "uletelo" tudi nekaj manj prijetnih vprašanj. Novinar Bilda je Terzića zbodel z videnjem, da je Borussia močno popustila oziroma če ne drugega prejela oba gola po vstopu legendarnega Marca Reusa v igro. Slednji je odigral poslednjo tekmo v dresu rumeno-črnih. Prvi gol Reala pa je padel slabe tri minute po vstopu Reusa v igro ...

"Mislim, da to vprašanje ni na mestu. Gol smo prejeli po prekinitvi, šlo je za kot in raje bi rekel, da smo naredili napake pri postavitvi obrambe kot kar koli drugega. Bilo bi zares neokusno sedaj kazati s prstom na posameznika. Gol smo dobili z glavo, dosegel pa ga je skoraj najmanjši nogometaš na travniku."

Real je z zmago zaključil tudi pomembno obdobje Lige prvakov, ki bo od jeseni naprej zaživela v novem formatu.

Novinarji so še opazili, da je igra Borussie razpadla po prvem prejetem golu in kmalu je sledil še drugi. Z novo grobo napako ekipe iz Porurja je Real po vodstvu z 2:0 prišel do mirne končnice in tekmo uspešno pripeljal v svoj pristan.

Edin Terzić FOTO: AP icon-expand