Poškodbe se vrstijo, za tekmo s Parižani odpisali še Sancheza

Nogometaši Manchestra Uniteda so v zadnjem krogu angleškega prvenstva na krilih Romela Lukakuja dosegli pomembno zmago in se zavihteli na četrto mesto prvenstvene lestvice. Slednje jim tudi v naslednji sezoni zagotavlja nastop v elitni Ligi prvakov, sploh v oziru na to, na to, da je njihovo izhodišče pred povratno tekmo osmine finala vse prej kot zavidanja vredno.