Thiago Silva še ne zapušča Pariza: v PSG do konca te sezone

Branilec Thiago Silva, vratar Sergio Rico in napadalec Eric Maxim Choupo-Moting so podaljšali pogodbe s francoskim nogometnim prvakom PSG do konca sezone. Tako bodo vsi trije lahko igrali v finalu francoskega pokala, finalu ligaškega pokala in sklepnem delu Lige prvakov.

icon-expand Thiago Silva bo sezono zaključil v dresu Parižanov. FOTO: AP Čeprav se je francosko nogometno prvenstvo ligue 1 zaradi koronavirusne pandemije predčasno končalo, PSG pa je osvojil novo zvezdico, igralcem pariškega kluba izzivov ne manjka. Najprej bodo 24. julija nastopili v finalu pokala proti Saint-Etiennu, sledi finale ligaškega pokala 31. julija proti Olympique Lyonu, nato pa še zaključni turnir Lige prvakov v Lizboni od 12. do 23. avgusta. Sprva je kazalo, da je dolgoletni kapetanThiago Silva že odigral svojo zadnjo tekmo za klub, a se je Parižanom z Brazilcem uspelo dogovoriti za kratko podaljšanje pogodbe. Silva bo zagotovo eden od pomembnejših delov ekipe za naslov na tako želeno lovoriko v Ligi prvakov, ki po začetku vlaganj katarskih mogotcev PSG-ju še manjka. 35-letnik bo po koncu zaključnega turnirja Pariz zapustil brez odškodnine, zanj pa je do zdaj največ zanimanja pokazal Everton Carla Ancelottija.