Thomas nikoli ni izgubil na Bernabeuu, Carlo proti Bayernu. Kdo bo klonil?

Povratna tekma polfinala Lige prvakov nas čaka oziroma bolj natančno jo nestrpno čakamo. Borussia je že rezervirala letalske karte za London, danes pa bodo Nemci ugotovili, kdo bo njihov nasprotnik na slovitem Wembleyju. Spopadla se bosta velikana evropskega nogometa, na trenerskih klopeh Real Madrida in Bayerna pa sedita uveljavljena strokovnjaka, ki jima pritisk največjih tekem ni tuj. Zelo zanimiv je pregled njunih preteklih spopadov s kluboma, ki jima zdaj stojita na poti do velikega naslova.

Carlo Ancelotti je v svoji bogati karieri vodil velikane v vseh petih največjih evropskih ligah in povsod je osvojil tudi državni naslov. Je edini trener, ki se lahko pohvali s tem dosežkom. Pohvali se lahko tudi z največ naslovi evropskega klubskega prvaka, saj se je z Milanom in Realom na vrh Evrope povzpel skupno štirikrat. Od davnega leta 1995, ko je prvič prevzel trenersko vlogo pri Reggiani, se je soočil že s 375 trenerji nasprotnih moštev. Med 81, ki so se z njegovimi moštvi soočili vsaj petkrat, se s pozitivnim medsebojnim razmerjem zmag in porazov lahko pohvali zgolj šest. Luciano Spalletti (8-5-11), Pep Guardiola (4-2-6), David Moyes (3-4-4), Claudio Ranieri (1-3-3), Massimiliano Allegri (1-2-3) in današnji nasprotnik Thomas Tuchel (3-4-4).

Tuchel in Ancelotti sta se na prvem polfinalnem obračunu srečala desetič v njunih trenerskih karierah. Neodločen izid na prvem srečanju je bil tretji remi na njunih medsebojnih obračunih, Ancelottijeva moštva so trikrat premagala Tuchlova, Nemec pa je štirikrat "premagal" Italijana. "Don" Carlo bo na povratnem srečanju imel priložnost njuno medsebojno tekmo izenačiti. Samozavest mu lahko vlije dejstvo, da proti Bayernu na dosedanjih devetih obračunih še ni izgubil. Proti Nemškemu velikanu je na šestih srečanjih vodil Milan in zmagal šestkrat. Z Realom je leta 2014 prav v polfinalu z dvema zmagama odslovil Bavarce.

Tudi Tuchlova zgodovina je spodbudna zanj in njegovo moštvo. Poleg boljšega medsebojnega razmerja, je Tuchel proti Realu izgubil zgolj enkrat na devetih obračunih s španskimi velikani. Na klopi Borussie je z belim baletom leta 2016 dvakrat remiziral. Na klopi PSG-ja je leta 2019 v skupinskem delu Lige prvakov enkrat zmagal in enkrat remiziral. Edini poraz proti Realu je doživel na klopi Chelseaja v četrtfinalu Lige prvakov leta 2022, ko so Londončani izgubili 3:1 na prvem srečanju, na povratnem pa so slavili 3:2. Prvi obračun se je zaključil z neodločenem izidom 2:2, tako da se je izenačena serija Tuchla in Ancelottija nadaljevala. Bo Carlo prvič izgubil proti nekdanjemu delodajalcu? Bo izenačil medsebojne obračune s Tuchlom? Bo Tuchel še drugič izgubil proti Realu? Odgovore na vsa vprašanja dobimo zvečer od 20.30 naprej na Kanalu A in VOYO.