Tuchel: Če imaš Kanteja, imaš pol nogometaša več

Thomas Tuchelna klopi Chelseaja še naprej ne pozna poraza. Doslej je odvodil 13 tekem, na zadnjih šestih njegovi varovanci sploh niso prejeli zadetka, tudi proti Atleticu pa se je obramba Chelseaja zdela neprebojna, saj gostujoči ekipi, ki vodi v španskem prvenstvu, ni dopustila niti ene zrele priložnosti.

"Količina napora, intenzivnosti in ekipnega dela na obeh tekmah je bila fantastična. Sijajna, neverjetna. Tokrat smo pogrešali štiri ključne nogometaše, a se na igrišču to ni poznalo, vsi ostali so jih enakovredno nadomestili. Izjemna podpora tudi s strani vseh na klopi, celo tistih, ki so bili na tribuni. Sami ste videli, kako so proslavljali," je bil po preboju med osem najboljših zadovoljen nemški strokovnjak, ki je v Londonu nadomestil Franka Lamparda.

"Prilagodimo se vsakemu nasprotniku in njegovemu sistemu. Na obeh tekmah z Atleticom nam je to odlično uspevalo. Velika zmaga, pomembna in predvsem zaslužena. Presrečen sem za vse nogometaše, to je odraz njihovega dela."

Eden od junakov zmage Chelseaja je bilHakim Ziyech, ki je v 34. minuti dosegel zadetek za 1:0, v nadaljevanju pa je bil še nekajkrat zelo nevaren. "Iz te faze tekmovanja ima ogromno izkušenj. Z Ajaxom mu je uspelo napredovati, zato ve, kako je igrati in tudi zmagati na tako pomembnih tekmah. Tudi zato je začel v prvi enajsterici. A glavni razlog, da sem ga uvrstil v začetno postavo, je, ker si to preprosto zasluži. Drugi, ker je bilMason Mount poškodovan, in tretji, ker vem, da bo z njim na igrišču obdržal delovno etiko," je Maročana pohvalil Tuchel.