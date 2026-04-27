Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

'To bo obračun najboljših ekip na svetu ta hip'

Pariz, 27. 04. 2026 19.50 pred 32 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Marko Juvan Božidar Bulat
Khvicha Kvaratskhelia

Pred uvodnim obračunom polfinala nogometne Lige prvakov med francoskim PSG-jem in nemškim Bayernom, je o tekmi razmišljal tudi član pariške ekipe Khvicha Kvaratskhelia. Gruzijec je v najbolj pomemben delu sezone ujel vrhunsko formo. Pet od osmih golov v Ligi prvakov v tem tekmovalnem letu je zabil v izločilnih bojih. Tudi zato je rped previm dvobojem na Parku princev 25-letni krilni napadalec optimističen. "To bo obračun trenutno najboljših moštev na svetu." Prenos Kanal A in VOYO. Začnemo ob 20.30.

Več videovsebin
  Iz 24UR: Polfinalni spektakel PSG - Bayern pred durmi
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Khvicha Kvaratskhelia se je na predvečer polfinala Lige prvakov med PSG in Bayern Münchnom znova dotaknil tudi svoje napolitanske epizode. Ne le trener Luis Enrique – pred obračunom Lige prvakov med Paris SaintGermainom in Bayern Münchnom je za medije spregovoril tudi eden najbolj "pričakovanih" posameznikov tekme, Khvicha Kvaratskhelia. Eden ključnih nosilcev PSGjeve evropske poti.

Luis Enrique in Khvicha Kvaratskhelia
FOTO: AP

Gruzijski krilni napadalec, ki je dopolnil 25 let, je z osmimi zadetki trenutno najboljši strelec Parižanov v Ligi prvakov, skupno pa je v tej sezoni v vseh tekmovanjih zbral že 16 golov in devet podaj. Ob tem se je znova dotaknil tudi obdobja pri Napoliju.

"Vemo, kako pomembna je ta tekma," je pojasnil Gruzijec. "Igramo doma in svoje delo bomo morali opraviti na najvišji ravni. Naš cilj je vsiliti svoj slog igre, hkrati pa se zavedamo kakovosti nasprotnika, ki je v odlični formi. Poznamo pa tudi svoje prednosti – smo močna ekipa, zaupamo drug drugemu in naredili bomo vse, da zmagamo," je zbranim novinarjem sporočil nekdanji nogometaš Napolija.

PSG vs Bayern
FOTO: Sofascore.com

Napoli in 'Kvaradona'

Gruzijec Kvaratskhelia se je nato vrnil tudi k svoji izkušnji v Napoliju ter vzdevku, ki so mu ga nadeli navijači. "Ko sem hodil po ulicah Neaplja, so me klicali Kvaradona. Vedno mi je bil ta vzdevek všeč, kajti v Neaplju je Maradona kot Bog – družine imajo njegove fotografije doma, a nihče se ne more primerjati z njim. Meni je prav, da se ta vzdevek uporablja tudi tukaj, toda vsak dan moraš iti na igrišče in dokazovati, da si ga vreden," je zbrano sedmo silo nagovoril 25-letniu krilni napadalec.

nogomet liga prvakov psg

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669