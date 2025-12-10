'To je ena bolj strogo dosojenih enajstmetrovk'

Milanski Inter je v enem izmed derbijev 6. kroga nogometne Lige prvakov gostil Liverpool. A je ostal brez točke, zmago je gostom v 87. minuti z enajstmetrovke zagotovil Madžar Dominik Szoboszlai. Po tekmi so bili v taboru črno-modrih zelo kritični zaradi (prestrogo) dosojene enajstmetrovke, ki je tudi odločila obračun v lombardijski prestolnici. Še več, po njihovem mnenju je bila to ena najbolj strogih tovrstnih odločitev sploh ...

Kdor izgubi, se sme špritoževati. In v tabioru Interja po izgubljenem obračunu bentijo ... Zakaj? Nemški sodnik nogometne pravice v obračunu Interja in Liverpoola v prestolnici mode Felix Zwayer je po ogledu posnetka dosodil enajstmetrovko za goste z Otoka. Pisala se je 87. minuta in bil je to ključni moment sicer zaspane tekme v Milanu. Po njem zmago je zmago gostom zagotovil natančni Madžar Dominik Szoboszlai.

"Alessandro Bastoni je za dres malce povlekel Floriana Wirtza, po ogledu posnetka pa je Nemec pokazal na belo piko. Prestrogo? Milo rečeno," je odločilni trenutek ocenila Gazzetta Dello Sport. V taboru Interja so enotni, da do najstrožje kazni ne bi smelo priti. "To je ena najbolj strogo dosojenih enajstmetrovk, ki sem jih doživel. Tako v času igralske kariere, kot sedaj, ko sedim na trenerski klopi," je po bolečem porazu dejal Interjev strateg Cristian Chivu.

Virgil van Dijk vs Inter FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Gostujoči nogometaš je bil s hrbtom od gola. Daleč od tega, da bi bil nevaren za zadetek. Malo smo ga vlekli, a to ni penal," je prepričan Interjev Manuel Akanji. Tudi iz tabora zmagovalne ekipe prihajajo izjave, da je bilo vse skupaj prestrogo dosojeno, toda podarjenemu konju se ne gleda v zobe. "Če bi se prekršek zgodil kjer koli drugje na igrišču, bi ga sodnik dosodil. Za enajstmetrovko pa je to po moje premalo," je bil iskren Andy Robertson.

Kapetan in prvi mož obračuna Virgil van Dijk je sprva govoril o čisti enajstmetrovki, nato pa se je malce popravil ... "Najprej sem bil prepričan, da je to dovolj za penal. Po ogledu posnetka pa ... Hm, še dobro, da je bilo tako. Verjetno bi se počutil podobno kot tekmeci, če bi bi bilo obratno. Recimo tako, v prvem polčasu je bil razveljavljen po mojem mnenju čisti gol, to pa je bilo milo rečeno sporno. Sploh, ker je šlo za situacijo v izdihljajih tekme," je bil iskren Nizozemec.