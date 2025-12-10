Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Liga prvakov

'To je ena bolj strogo dosojenih enajstmetrovk'

Milano, 10. 12. 2025 08.24 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
10

Milanski Inter je v enem izmed derbijev 6. kroga nogometne Lige prvakov gostil Liverpool. A je ostal brez točke, zmago je gostom v 87. minuti z enajstmetrovke zagotovil Madžar Dominik Szoboszlai. Po tekmi so bili v taboru črno-modrih zelo kritični zaradi (prestrogo) dosojene enajstmetrovke, ki je tudi odločila obračun v lombardijski prestolnici. Še več, po njihovem mnenju je bila to ena najbolj strogih tovrstnih odločitev sploh ...

Kdor izgubi, se sme špritoževati. In v tabioru Interja po izgubljenem obračunu bentijo ... Zakaj? Nemški sodnik nogometne pravice v obračunu Interja in Liverpoola v prestolnici mode Felix Zwayer je po ogledu posnetka dosodil enajstmetrovko za goste z Otoka. Pisala se je 87. minuta in bil je to ključni moment sicer zaspane tekme v Milanu. Po njem zmago je zmago gostom zagotovil natančni Madžar Dominik Szoboszlai

Preberi še Bayern po zaostanku do gladke zmage, do polnega izkupička tudi Oblakovi Atleti

"Alessandro Bastoni je za dres malce povlekel Floriana Wirtza, po ogledu posnetka pa je Nemec pokazal na belo piko. Prestrogo? Milo rečeno," je odločilni trenutek ocenila Gazzetta Dello Sport. V taboru Interja so enotni, da do najstrožje kazni ne bi smelo priti. "To je ena najbolj strogo dosojenih enajstmetrovk, ki sem jih doživel. Tako v času igralske kariere, kot sedaj, ko sedim na trenerski klopi," je po bolečem porazu dejal Interjev strateg Cristian Chivu.

Virgil van Dijk vs Inter
Virgil van Dijk vs Inter FOTO: Sofascore.com

"Gostujoči nogometaš je bil s hrbtom od gola. Daleč od tega, da bi bil nevaren za zadetek. Malo smo ga vlekli, a to ni penal," je prepričan Interjev Manuel Akanji. Tudi iz tabora zmagovalne ekipe prihajajo izjave, da je bilo vse skupaj prestrogo dosojeno, toda podarjenemu konju se ne gleda v zobe. "Če bi se prekršek zgodil kjer koli drugje na igrišču, bi ga sodnik dosodil. Za enajstmetrovko pa je to po moje premalo," je bil iskren Andy Robertson. 

Preberi še Poljub sreče, oziroma neumnost Bastonija, za srečno zmago redsov v Milanu

Kapetan in prvi mož obračuna Virgil van Dijk je sprva govoril o čisti enajstmetrovki, nato pa se je malce popravil ... "Najprej sem bil prepričan, da je to dovolj za penal. Po ogledu posnetka pa ... Hm, še dobro, da je bilo tako. Verjetno bi se počutil podobno kot tekmeci, če bi bi bilo obratno. Recimo tako, v prvem polčasu je bil razveljavljen po mojem mnenju čisti gol, to pa je bilo milo rečeno sporno. Sploh, ker je šlo za situacijo v izdihljajih tekme," je bil iskren Nizozemec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet liga prvakov
Naslednji članek

Bellingham: Obračun s Cityjem je lahko naša točka preloma

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mackon08
10. 12. 2025 09.59
Nima ga kaj vlečti za dres ko je blizu žoge. Čisti penal.
ODGOVORI
0 0
Ajoj23
10. 12. 2025 09.56
-1
Kaj bi se zgodilo če v isti situaciji ko je Bastoni spustil majico Zwayer ne bi padel, bi bil vseeno penal? Rumen karton tudi? Nisem navijač ne enih ne drugih, me pa res zanima ker če ta človek s takim potegom za majico tako pade po tleh me skrbi da bi se moral vozit okoli z vozičkom zaradi njegove nerodnosti
ODGOVORI
0 1
oježeš
10. 12. 2025 09.55
Če bi sodili na vseh tekmah enajstmetrovke po vlečenju za majice, bi streljali več enajstmetrovk, kot pa igrali po igrišču.
ODGOVORI
0 0
Wolf85
10. 12. 2025 09.54
+2
Če hočte videt najbolj sporne enajstmetrovke si poglejte tekme reala.spornih odločitev na tekmah reala je malo morje.seveda vse v prid reala.spornih odločitev se je nabralo že za kako dolgo serijo,minimalno 5 sezon po 22 delov.vrjetn bi imela na imbdu kr dobro oceno,ker so res dobri igralci
ODGOVORI
3 1
drimtim
10. 12. 2025 09.50
-1
Bravo sojenje tako se sodi.
ODGOVORI
0 1
ma96
10. 12. 2025 09.39
+1
Noro, kakšen antipatičen kekec je ta Van Dijk. Točno je vedel, da je Ekitikeju žogo nabil v roko, ampak jokca pri sodniku kot petletni otrok. Takoj, ko je šel VAR preverjat enajstmetrovko v njihovo korist pa seveda pritekel k sodniku in se veselil, kot da je zmagal svetovno prvenstvo.
ODGOVORI
3 2
cripstoned
10. 12. 2025 09.25
-3
Inter pokraden...roka van dijka cisti penal ki ga seveda ni bilo...navijaci interja so opraviceno jezni...ze lani so bili pokradeni proti uefaloni na 1.tekmi in tudi vceraj ni bilo nic drugace...
ODGOVORI
4 7
friki24
10. 12. 2025 09.45
+3
clanek o interju pa livrpoolu ti jokas o barci hahahah kar izlivaj se naprej svoje frustracije to ti gre se najbols od rok
ODGOVORI
3 0
drimtim
10. 12. 2025 09.49
+1
Seveda če je dvoličen hejter.Barsa mu pač ne da mira.
ODGOVORI
2 1
friki24
10. 12. 2025 09.58
drimtim nerabis bit neki inteligenten da to opazis😉
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385