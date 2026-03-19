'To ni bila zgolj zmaga, Barca je uprizorila pravi nogometni potres'

Barcelona, 19. 03. 2026 16.47 pred 1 uro 2 min branja 7

Lu.M
Nogometaši Barcelone

Barcelona je na povratni tekmi osmine finala Lige prvakov pred domačimi gledalci povozila gostujoči Newcastle. Blaugrana je srakam natresla kar 7 zadetkov in znova nogometni svet opozorila na moč njenega napada. Predstava je pričakovano navdušila domačega stratega Hansija Flicka, poln hvale o svojem nekdanjem klubu pa je bil tudi legendarni Thierry Henry, ki meni, da je Barcelona "poslala opozorilo ostalim ekipam v Ligi prvakov".

Tekma v zgodnejšem sredinem terminu je nogometnim privržencem prinesla kar 9 zadetkov. Sedem jih je dosegla domača Barcelona, ki je prvi polčas sicer dobila z minimalno prednostjo 3:2, v drugi polovici igre pa prestavila v najvišjo prestavo in gostujoče srake odpihnila s kar 7:2. Newcastle je občutil vse, kar ima za ponuditi neverjetni katalonski napad, ki je znova deloval kot švicarska ura.

Blaugrana, ki je na prvi tekmi v Newcastlu izgledala neprepričljivo in nebogljeno, je na domačem Camp Nouu znova pokazala, da se jo bo še veliko vprašalo v letošnji sezoni Lige prvakov. Slog nogometa, ki ga goji Hanski Flick, je sicer obrambno tvegan, a v napadu lahko povozi vse največje evropske velikane.

Če kdo ve, kako pomembno je na nogometnih obračunih dosegati zadetke, je to zagotovo Thierry Henry. Francoski napadalec, ki je nekaj let svoje bogate kariere preživel tudi v katalonski prestolnici, je bil navdušen nad predstavo svojega nekdanjega delodajalca: "To ni bila le zmaga, Barcelona je pripravila pravi nogometni potres. Spominjali so na čase 'dream teama' Johana Cruyffa. Ko jim steče, jih nihče ne more ustaviti. Celotna nogometna Evropa bi morala biti na trnih po takšni tekmi."

Pričakovano je bil nad igro svojih varovancev navdušen tudi Flick: "Prvi polčas je bil izredno naporen, v drugem pa smo bili neverjetni. Med premorom smo se odločili, da bomo zaigrali veliko bolj agresivno, in to smo tudi uspešno izvedli. Seveda je veliko prostora za izboljšave, predvsem kar se tiče obrambe, a drugi polčas je bil eden boljših v tej sezoni."

Bučkapaceukrmper
19. 03. 2026 17.39
En polčas je premalo.
REAList7
19. 03. 2026 17.30
Farselonarji imate svojega komentatorja že vrsto let (k sreči več ne komentira Lalige), ki nikoli ni zmogel profesionalno opravljati svojega poklica, zdaj pa imate še svojega novinarja L.M., ki tedensko poskrbi za nek članek, na katerega farselonarji orgazmirate, in pa nek članek proti Realu v stilu "Vidal izjavil to ali ono" 😂 kako ste ubogi
Kolllerik
19. 03. 2026 17.49
Varmadridovc jih imate kar nekaj, z o rezom na čelu.
Kolllerik
19. 03. 2026 17.52
... z lukačem na čelu. Je pa fajn, da te boli ta goljada Barce proti Angležem. Pa take si pisal, ret. ard
drimtim
19. 03. 2026 17.14
Mladina raste in se razvija.Talenta ima več kot dovolj.Atomski nogomet.🏆
Kolllerik
19. 03. 2026 16.52
Obrez car👍. Lewo v prvem polcajtu pošilja v pokoj, v drugem pa Lewa zabije dve zadetka zapored. In Obrez to obrazloži z,, komentatorskim prekletstvom,, 😁
Kolllerik
19. 03. 2026 17.06
Laporta pa zabuhel v obraz ko japanska buba. Se vidi že na daleč, da je zelo močno zalil svojo zmago ob ponovni izvolitvi za predsednika kluba :)
