'To ni bila zgolj zmaga, Barca je uprizorila pravi nogometni potres'

Tekma v zgodnejšem sredinem terminu je nogometnim privržencem prinesla kar 9 zadetkov. Sedem jih je dosegla domača Barcelona, ki je prvi polčas sicer dobila z minimalno prednostjo 3:2, v drugi polovici igre pa prestavila v najvišjo prestavo in gostujoče srake odpihnila s kar 7:2. Newcastle je občutil vse, kar ima za ponuditi neverjetni katalonski napad, ki je znova deloval kot švicarska ura.
Blaugrana, ki je na prvi tekmi v Newcastlu izgledala neprepričljivo in nebogljeno, je na domačem Camp Nouu znova pokazala, da se jo bo še veliko vprašalo v letošnji sezoni Lige prvakov. Slog nogometa, ki ga goji Hanski Flick, je sicer obrambno tvegan, a v napadu lahko povozi vse največje evropske velikane.
Če kdo ve, kako pomembno je na nogometnih obračunih dosegati zadetke, je to zagotovo Thierry Henry. Francoski napadalec, ki je nekaj let svoje bogate kariere preživel tudi v katalonski prestolnici, je bil navdušen nad predstavo svojega nekdanjega delodajalca: "To ni bila le zmaga, Barcelona je pripravila pravi nogometni potres. Spominjali so na čase 'dream teama' Johana Cruyffa. Ko jim steče, jih nihče ne more ustaviti. Celotna nogometna Evropa bi morala biti na trnih po takšni tekmi."
Pričakovano je bil nad igro svojih varovancev navdušen tudi Flick: "Prvi polčas je bil izredno naporen, v drugem pa smo bili neverjetni. Med premorom smo se odločili, da bomo zaigrali veliko bolj agresivno, in to smo tudi uspešno izvedli. Seveda je veliko prostora za izboljšave, predvsem kar se tiče obrambe, a drugi polčas je bil eden boljših v tej sezoni."
