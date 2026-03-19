'To ni bila zgolj zmaga, Barca je uprizorila pravi nogometni potres'

Tekma v zgodnejšem sredinem terminu je nogometnim privržencem prinesla kar 9 zadetkov. Sedem jih je dosegla domača Barcelona, ki je prvi polčas sicer dobila z minimalno prednostjo 3:2, v drugi polovici igre pa prestavila v najvišjo prestavo in gostujoče srake odpihnila s kar 7:2. Newcastle je občutil vse, kar ima za ponuditi neverjetni katalonski napad, ki je znova deloval kot švicarska ura.

Blaugrana, ki je na prvi tekmi v Newcastlu izgledala neprepričljivo in nebogljeno, je na domačem Camp Nouu znova pokazala, da se jo bo še veliko vprašalo v letošnji sezoni Lige prvakov. Slog nogometa, ki ga goji Hanski Flick, je sicer obrambno tvegan, a v napadu lahko povozi vse največje evropske velikane.