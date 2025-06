'To niso pogoji za igranje resnega nogometa, kaj bo šele na mundialu'

Aktualni šampion Lige prvakov, pariški PSG, ima tudi na klubskem svetovnem prvenstvu v ZDA visoke cilje, vezane na osvojitev laskave lovorike. Francozi so se prebili v izločilne boje in delujejo dobro, čeprav niso povsem kompletni, toda kljub temu je iz njihovega tabora moč slišati ostre kritike. Strateg PSG-ja Luis Enrique je udaril po organizaciji turnirja, kjer po njegovem mnenju nič ne teče tako, kot bi bilo to potrebno. Še najbolj pa ga motijo delovni pogoji. "Takšna igrišča niso nikomur v čast. Na tako neravnem terenu se ne da igrati dobrega nogometa," sporoča trener Parižanov.

Evropski klubski prvak Paris Saint-Germain je ob 72-odstotni posesti žoge v Seattlu igral proti Seattle Sounders in ga ugnal z 2:0. Hviča Kvarachelia je v 35. minuti Francozom priigral vodstvo, Achraf Hakimi pa je v 66. minuti podvojil prednost francoske zasedbe ter potrdil mesto v osmini finala. Strateg Parižanov Luis Enrique je po tekmi na Lumen Fieldu zlival gnojnico zaradi slabih igrišč na tekmah v ZDA. Prav na teh se bo v naslednji sezoni odvil nogometni mundial.

"Običajno po tekmah kritika prihaja predvsem iz tabora poražencev, kar je normalno, tokrat pa bom kar jaz zlil val ogorčenja. Teren je bil pod vsako kritiko. To niso delovni pogoji na ravni tako velikega in pomembnega tekmovanja. In pika," je po zmagi proti Seattlu (2:0), s katero se je PSG prebil v osmino finala klubskega SP, sporočil trener Francozov Luis Enrique.

Luis Enrique FOTO: AP icon-expand

"Travna površina je veliko slabša kot v Evropi. To ni nivo, na katerega bi lahko bili ponosni. Poleg tega so takšna igrišča tudi nevarna za igralce. Sploh, ker se tekmovanje odvija po dolgi in naporni sezoni. Ni mi všeč to, kar vidim," je bil brez dlake na jeziku 55-letni Katalonec na pariški klopi.

"Žoga skaklja kot zajec. V Seattlu smo celo igrali na terenu, ki je bil pred kratkim prekrit z umetno travo, sedaj pa je na njem naravna. Zaradi tega je vzdrževanje bolj zahtevno, predvsem kar se tiče zalivanja. Po desetih minutah je bilo vse skupaj suho kot poper," je bil slikovit Luis Enrique.