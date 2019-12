To pa je luksuz: 'skromni' Luka Modrić pokazal dvanajst milijonov evrov vredno hišo

Zadrčan Luka Modrić, nekdanji nogometaš leta, redko dovoli, da novinarji pokukajo v njegovo zasebno življenje. Tokrat so smeli. Madridski AS je objavil posnetek njegovega novega luksuznega posestva sredi Madrida. Dolgoletni član galaktikov se lahko pohvali s hišo, ki ima skoraj vse. Vila premore devet spalnic, kino dvorano z 18 sedežev, notranji in zunanji bazen ter parking garažo za deset avtomobilov. Med drugim.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Luka Modrić z družino FOTO: AP Novo posestvo Luka Modrića se razprostira na 10.000 kvadratnih metrih, od tega jih luksuzna vila zajema točno 2700. Hrvat lahko v garažo "pospravi" deset avtomobilov, vila pa ima tudi vinsko klet. "Luka Modrić je eden najpomembnejših nogometašev madridskega Reala, toda malo je znanega o njegovem zasebnem življenju. Hrvat spretno in uspešno skriva ta del pred javnostjo. Tokrat nam je dovolil, da pokukamo v njegovo zasebno življenje," med drugim piše madridski AS, ki se hvali, da mu je kot prvemu uspelo prepričati 34-letnega vezista in njegovo tri leta starejšo soprogo Vanjo Bosnić, s katero ima tri otroke, da razkrije nekaj iz svojega privatnega življenja ...