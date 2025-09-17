To pa je novica: Mourinho pred vrati Benfice?

Že nekaj ur po tem naj bi Jose Mourinho dal soglasje za vodenje Benfice, poroča strokovna revija A Bola, pogajanja pa se bodo končala v kratkem. Mourinho je Benfico na kratko treniral že leta 2000, ko je nasledil Juppa Heynckesa .

Mourinho je nazadnje delal za Fenerbahce Istanbul. Potem ko ga je Benfica izločila v končnici Lige prvakov, ga je turški klub pred kratkim odpustil. Zdaj naj bi se 62-letni strokovnjak po več kot 20 letih v tujini vrnil na Portugalsko.