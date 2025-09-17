To pa je novica: Mourinho pred vrati Benfice?

Svetli način
17. 09. 2025

M.J. , STA
Portugalski nogometni trener Jose Mourinho se bo po poročanju lokalnih medijev vrnil k rekordnemu portugalskemu prvaku Benfici iz Lizbone. Po sramotnem domačem porazu z 2:3 v Ligi prvakov proti azerbajdžanskemu Karabahu Agdamu se je Benfica čez noč razšla s svojim trenutnim trenerjem, Portugalcem Brunom Lagem.

Že nekaj ur po tem naj bi Jose Mourinho dal soglasje za vodenje Benfice, poroča strokovna revija A Bola, pogajanja pa se bodo končala v kratkem. Mourinho je Benfico na kratko treniral že leta 2000, ko je nasledil Juppa Heynckesa.

Jose Mourinho je nazadnje treniral Fenerbahče.
Jose Mourinho je nazadnje treniral Fenerbahče. FOTO: Profimedia

Mourinho je nazadnje delal za Fenerbahce Istanbul. Potem ko ga je Benfica izločila v končnici Lige prvakov, ga je turški klub pred kratkim odpustil. Zdaj naj bi se 62-letni strokovnjak po več kot 20 letih v tujini vrnil na Portugalsko.

