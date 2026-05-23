To pa je priznanje: mladi slovenski branilec najboljši v Italiji

Čeprav so ob njegovem odhodu obstajali dvomi o še enem prehitrem prestopu slovenskega najstnika v tujino, Dominik Drobnič dokazuje, da je bila odločitev pravilna. Zakaj? Potrdilo je prišlo v obliki laskave nagrade. Ljubljančan je prejel nagrado za najboljšega branilca na Apeninskem polotoku v tekmovanju Primavere, to je ekip U20. Ob tem je ekipa osvojila drugo mesto po rednem delu, Drobnič pa je odigral 34 tekem v dresu mlade zasedbe Parme. Vselej v udarni enajsterici.
Ljubljančan je z mladinsko ekipo Parme lani osvojil Primavero 2 in si zagotovil napredovanje med italijansko elito. V najmočnejši mladinski ligi Italije je tudi v tej sezoni nastopila zelo uspešno. Parma je pred dnevi na domačem igrišču gostila Fiorentino in jo v derbiju vrha lestvice premagala z 2:1. S to zmago so točkovno ujeli Fiorentino, trenutno pa zasedajo drugo mesto na lestvici.
Drobnič je v tej sezoni postal nepogrešljiv člen mlade ekipe Parme. Mladi slovenski reprezentant je v aktualni sezoni zaigral na vseh prvenstvenih tekmah, kar potrjuje njegovo pomembno vlogo v klubu. Dodatno priznanje njegovemu razvoju predstavlja tudi dejstvo, da se je že znašel tudi na klopi članske ekipe Parme ob remiju v Neaplju proti Napoliju (0:0). Ljubljančan je v tekoči sezoni odigral 34 tekem in bil tudi že v kadru članske ekipe v elitni Serie A. A sezone še ni konec. Parma je v polfinalu končnice.
