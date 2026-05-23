To pa je priznanje: mladi slovenski branilec najboljši v Italiji

Dominik Drobnič je še eden izmed "proizvodov" nogometne šole akademije ljubljanskega Brava. Bravo je hit letošnje sezone, ko je predčasno prišel do mest, ki vodijo v Evropo. V mladinski konkurenci pa je drugo sezono zapored pokoril slovensko konkurenco ins e okitil z naslovom slovemskega prvaka v kategoriji U19. Mladi osrednji branilec Drobnič je Ljubljano zapustil pred tremi leti, ko se je kot 16-letni nadobudnež preselil v Italijo in podpisal pogodbo s Parmo, oziroma njenim podmladkom. Čeprav so ob njegovem odhodu obstajali dvomi o še enem prehitrem prestopu slovenskega najstnika v tujino, Drobnič dokazuje, da je bila odločitev pravilna. Zakaj? Potrdilo je prišlo v obliki laskave nagrade. Ljubljančan je prejel nagrado za najboljšega branilca na Apeninskem polotoku v tekmovanju Primavere, to je ekip U20. Ob tem je ekipa osvojila drugo mesto po rednem delu, Drobnič pa je odigral 34 tekem v dresu mlade zasedbe Parme. Vselej v udarni enajsterici.