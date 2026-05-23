Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

To pa je priznanje: mladi slovenski branilec najboljši v Italiji

Parma, 23. 05. 2026 14.43 pred 41 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Dominik Drobnič

Dominik Drobnič je še eden izmed "proizvodov" nogometne šole akademije ljubljanskega Brava. Bravo je hit letošnje sezone, ko je predčasno prišel do mest, ki vodijo v Evropo. V mladinski konkurenci pa je drugo sezono zapored pokoril slovensko konkurenco ins e okitil z naslovom slovemskega prvaka v kategoriji U19. Mladi osrednji branilec Drobnič je Ljubljano zapustil pred tremi leti, ko se je kot 16-letni nadobudnež preselil v Italijo in podpisal pogodbo s Parmo, oziroma njenim podmladkom. Čeprav so ob njegovem odhodu obstajali dvomi o še enem prehitrem prestopu slovenskega najstnika v tujino, Drobnič dokazuje, da je bila odločitev pravilna. Zakaj? Potrdilo je prišlo v obliki laskave nagrade. Ljubljančan je prejel nagrado za najboljšega branilca na Apeninskem polotoku v tekmovanju Primavere, to je ekip U20. Ob tem je ekipa osvojila drugo mesto po rednem delu, Drobnič pa je odigral 34 tekem v dresu mlade zasedbe Parme. Vselej v udarni enajsterici.

Dominik Drobnič
Dominik Drobnič
FOTO: Twitter

Čeprav so ob njegovem odhodu obstajali dvomi o še enem prehitrem prestopu slovenskega najstnika v tujino, Dominik Drobnič dokazuje, da je bila odločitev pravilna. Zakaj? Potrdilo je prišlo v obliki laskave nagrade. Ljubljančan je prejel nagrado za najboljšega branilca na Apeninskem polotoku v tekmovanju Primavere, to je ekip U20. Ob tem je ekipa osvojila drugo mesto po rednem delu, Drobnič pa je odigral 34 tekem v dresu mlade zasedbe Parme. Vselej v udarni enajsterici.

NK Bravo odlično dela z mladimi. Dominik Drobnič je še en dokaz. Nov dokaz pa drugi zaporedni naslov v mladinski slovenski ligi.
NK Bravo odlično dela z mladimi. Dominik Drobnič je še en dokaz. Nov dokaz pa drugi zaporedni naslov v mladinski slovenski ligi.
FOTO: NK Bravo

Ljubljančan je z mladinsko ekipo Parme lani osvojil Primavero 2 in si zagotovil napredovanje med italijansko elito. V najmočnejši mladinski ligi Italije je tudi v tej sezoni nastopila zelo uspešno. Parma je pred dnevi na domačem igrišču gostila Fiorentino in jo v derbiju vrha lestvice premagala z 2:1. S to zmago so točkovno ujeli Fiorentino, trenutno pa zasedajo drugo mesto na lestvici. 

Preberi še Olimpija, Maribor in Celje daleč zadaj: mladinci Brava drugič zapored prvaki Slovenije

Drobnič je v tej sezoni postal nepogrešljiv člen mlade ekipe Parme. Mladi slovenski reprezentant je v aktualni sezoni zaigral na vseh prvenstvenih tekmah, kar potrjuje njegovo pomembno vlogo v klubu. Dodatno priznanje njegovemu razvoju predstavlja tudi dejstvo, da se je že znašel tudi na klopi članske ekipe Parme ob remiju v Neaplju proti Napoliju (0:0). Ljubljančan je v tekoči sezoni odigral 34 tekem in bil tudi že v kadru članske ekipe v elitni Serie A. A sezone še ni konec. Parma je v polfinalu končnice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet drobnič parma

Parižani srečni, da imajo ponovno priložnost postati kralji stare celine

24ur.com 'Sem v vzponu, ampak vem, da je pred mano še veliko dela'
24ur.com Dejan Vinčić: Sije kot zlato, za vso Slovenijo!
24ur.com Cretu po medalji s slovenskimi odbojkarji proti novemu cilju
24ur.com Cretu: Še vedno je v igri medalja, fantje vedo, kako je treba odigrati
24ur.com Olimpijski prvak Savšek na vrhu na tekmi v Pragi
24ur.com Bil je odpisan, zdaj vpoklican v reprezentanco in v evropskem četrtfinalu
24ur.com Najstniški rokometni biser poskrbel, da ni več neporaženih: 'Poslali smo jasno sporočilo'
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zato sta se Ramsyjeva odločila za šest otrok
5 presenetljivih dejstev o drugem porodu
5 presenetljivih dejstev o drugem porodu
Zakaj nastane mastitis in kako ga preprečiti
Zakaj nastane mastitis in kako ga preprečiti
'Dala sem mu vse ... pa me ignorira!' – Zakaj otroci pretrgajo stik s starši?
'Dala sem mu vse ... pa me ignorira!' – Zakaj otroci pretrgajo stik s starši?
zadovoljna
Portal
Z njim Nina Pušlar pričakuje otroka
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo bližino, dvojčki so dobre volje
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo bližino, dvojčki so dobre volje
Skrivnostna muza Michaela Jacksona prihaja iz kraljeve družine
Skrivnostna muza Michaela Jacksona prihaja iz kraljeve družine
Preizkusite črno mleko: nova 'superhrana', ki navdušuje
Preizkusite črno mleko: nova 'superhrana', ki navdušuje
vizita
Portal
Govorite vsaj dva jezika? To bi lahko močno vplivalo na vaše kognitivno zdravje
Ulcerozni kolitis: ideje za prigrizke, ki ne dražijo črevesja
Ulcerozni kolitis: ideje za prigrizke, ki ne dražijo črevesja
6 varnih aditivov v hrani, ki se jim ni treba izogibati
6 varnih aditivov v hrani, ki se jim ni treba izogibati
Najbolj osvežilna živila za vroče dni
Najbolj osvežilna živila za vroče dni
cekin
Portal
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
moskisvet
Portal
On se je kopal v denarju, sestro pa pustil živeti od socialne pomoči
Kako poskrbeti za klimo? Vozniki pogosto spregledajo eno stvar, strošek je lahko visok
Kako poskrbeti za klimo? Vozniki pogosto spregledajo eno stvar, strošek je lahko visok
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Ena navada vas lahko pred stresom v službi zaščiti bolj kot vadba
Ena navada vas lahko pred stresom v službi zaščiti bolj kot vadba
dominvrt
Portal
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Umazana klima lahko poslabša kakovost zraka v domu
Umazana klima lahko poslabša kakovost zraka v domu
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
okusno
Portal
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
voyo
Portal
Poletje
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725